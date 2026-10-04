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Ekonomi
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IMF'ye en çok borcu olan ülkeler açıklandı! Türkiye'nin borcu ne kadar?

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

IMF'ye en çok borcu olan ülkeler açıklandı! Türkiye'nin borcu ne kadar?

IMF'ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu. Peki Türkiye'nin IMF'ye ne kadar borcu var?

#1
Foto - IMF'ye en çok borcu olan ülkeler açıklandı! Türkiye'nin borcu ne kadar?

Zirvede yer alan ülkelerin ekonomik tablolarının detaylandırıldığı çalışmada, mevcut sistemin sürdürülebilirliğine dair uyarılara da yer verildi. Raporda, kuruma en fazla borcu olan ilk beş ülkenin ikisinin İslam ülkesi olması dikkati çekti.

#2
Foto - IMF'ye en çok borcu olan ülkeler açıklandı! Türkiye'nin borcu ne kadar?

2026 yılının en güncel listesini paylaşan IMF'ye hangi ülkelerin borcu bulunuyor? İşte IMF'ye en fazla borcu olan ülkeler...

#3
Foto - IMF'ye en çok borcu olan ülkeler açıklandı! Türkiye'nin borcu ne kadar?

IMF 2026 YILININ EN BORÇLU ÜLKELERİNİ AÇIKLADI Küresel ekonomide belirsizliklerin arttığı bir dönemde, uluslararası finans kuruluşlarının açıkladığı veriler yeniden gündemin merkezine oturdu.

#4
Foto - IMF'ye en çok borcu olan ülkeler açıklandı! Türkiye'nin borcu ne kadar?

İLK BEŞTE 2 İSLAM ÜLKESİ VAR Genel görünüm, ekonomik dengelerin hızla değiştiği bir süreçte borçlanma yapılarının yeniden analiz edilmesini zorunlu kılıyor. Listedeki ilk beşte 2 İslam ülkesi bulunuyor...

#5
Foto - IMF'ye en çok borcu olan ülkeler açıklandı! Türkiye'nin borcu ne kadar?

İŞTE IMF'YE EN FAZLA BORCU OLAN ÜLKELER...

#6
Foto - IMF'ye en çok borcu olan ülkeler açıklandı! Türkiye'nin borcu ne kadar?

SOMALİ: 117 MİLYON DOLAR TACİKİSTAN: 125 MİLYON DOLAR KOSOVA: 142 MİLYON DOLAR

#7
Foto - IMF'ye en çok borcu olan ülkeler açıklandı! Türkiye'nin borcu ne kadar?

PARAGUAY: 146 MİLYON DOLAR GAMBİYA: 152 MİLYON DOLAR HAİTİ: 161 MİLYON DOLAR

#8
Foto - IMF'ye en çok borcu olan ülkeler açıklandı! Türkiye'nin borcu ne kadar?

EL SALVADOR: 172 MİLYONN DOLAR MYNMAR: 185 MİLYON DOLAR KUZEY MAKEDONYA: 203 MİLYON DOLAR

#9
Foto - IMF'ye en çok borcu olan ülkeler açıklandı! Türkiye'nin borcu ne kadar?

ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ: 212 MİLYON DOLAR 10) DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ: 2.22 MİLYAR DOLAR

#10
Foto - IMF'ye en çok borcu olan ülkeler açıklandı! Türkiye'nin borcu ne kadar?

9) ANGOLA: 2.49 MİLYAR DOLAR 8) GANA: 2.85 MİLYAR DOLAR 7) KENYA: 2.94 MİLYAR DOLAR

#11
Foto - IMF'ye en çok borcu olan ülkeler açıklandı! Türkiye'nin borcu ne kadar?

6) FİLDİŞİ SAHİLİ: 3.63 MİLYAR DOLAR 5) MISIR: 6.20 MİLYAR DOLAR 4) PAKİSTAN: 7.36 MİLYAR DOLAR

#12
Foto - IMF'ye en çok borcu olan ülkeler açıklandı! Türkiye'nin borcu ne kadar?

3) EKVADOR: 7. 21 MİLYAR DOLAR 2) UKRAYNA: 10 MİLYAR DOLAR 1) ARJANTİN: 41 MİLYAR DOLAR

#13
Foto - IMF'ye en çok borcu olan ülkeler açıklandı! Türkiye'nin borcu ne kadar?

TÜRKİYE'NİN IMF'YE BORCU BULUNMAMAKTADIR. Türkiye, IMF'ye olan son borcunu 14 Mayıs 2013 tarihinde ödemiştir.

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