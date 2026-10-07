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Aktüel 94 yaşındaki Yakup dede Babadağ’dan uçtu: Hayatım boyunca böyle güzel anım olmadı
Aktüel

94 yaşındaki Yakup dede Babadağ’dan uçtu: Hayatım boyunca böyle güzel anım olmadı

Yeniakit Publisher
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94 yaşındaki Yakup dede Babadağ’dan uçtu: Hayatım boyunca böyle güzel anım olmadı

Almanya’dan tatil için Muğla’nın Fethiye ilçesine gelen 94 yaşındaki Yakup Kaya, hayatında ilk kez yamaç paraşütüyle uçtu. Babadağ’ın 1900 rakımlı pistinden tecrübeli pilot eşliğinde havalanan Kaya, uçuş sırasında yaşadığı mutluluğu, “Ömrüm boyunca böyle güzel bir anım olmadı” sözleriyle dile getirdi.

Almanya’dan Türkiye’ye tatile gelen 94 yaşındaki Yakup Kaya, Fethiye’nin dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ’da unutulmaz bir deneyim yaşadı. Babadağ’ın 1900 rakımlı pistinden pilot Burak Pınar eşliğinde havalanan Kaya, gökyüzünde keyifli anlar yaşadı. Uçuş sırasında yaşananlar, paraşütte bulunan aksiyon kamerasıyla kaydedildi. Kalkışın rahat geçtiğini belirten Yakup dede, havada kollarını açarak, "Paraşütü ben idare ediyorum" dedi. Uçuşunu sorunsuz şekilde tamamlayan Kaya, yaşadığı heyecanı çevresindekilerle paylaşarak, "Ömrüm boyunca böyle güzel bir anım olmadı. Kaptan arkadaştan Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Paraşüt pilotu Burak Pınar ise, "94 yaşındaki Yakup dede bugüne kadar yamaç paraşütü yapan en yaşlı kişi oldu. Her şey çok güzel geçti" diye konuştu.

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