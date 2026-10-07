En çok bekarın olduğu iller belli oldu! İlk sıradaki il farkı açtı!
TÜİK'in açıkladığı 2025 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nin verilerine göre, en çok bekarın olduğu iller belli oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
TÜİK'in açıkladığı 2025 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nin verilerine göre, en çok bekarın olduğu iller belli oldu.
İŞTE TÜRKİYE'NİN EN ÇOK BEKAR BULUNAN İLLERİ!
SAMSUN
KAYSERİ
HATAY
MERSİN
KOCAELİ
GAZİANTEP
DİYARBAKIR
KONYA
ŞANLIURFA
ADANA
ANTALYA
BURSA
İZMİR
ANKARA
İSTANBUL
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23