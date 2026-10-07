  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Mucize besin! Günde 1 kaşık imdada yetişiyor: 5 kat fazla protein içeriyor! Tahini aç karnına yiyenler pekmezle karıştırıyor Dünyanın en sağlıklısı seçilmişti: İşte faydası saymakla bitmeyen mucize gıda! İflas etmek üzereyken şimdi de Monaco Basket iflas başvurusunda bulundu! Selma Savcı yazdı: Bir memnun turist, bin turist yollar... Dolandırıcılık çetesine operasyon: 8 gözaltı! Çakma başsavcılar kıskıvrak yakalandı Tüm Galatasaraylılar merak ediyordu ve ortaya çıktı: Flaş karar alındı: Bomba gibi patladı Elle toplanıyor, güneşte kurutuluyor! Keşmir yemeklerinin gizli rengi Deplasman çıkmazı! Trabzonspor, hasreti dindirmek istiyor Kocaeli'ndeki görüntünün gizemi çözülemedi! İddialar korkunç! 1096 gündür mazlumun yanındalar: Yetim Vakfı’ndan Gazze’ye 10 milyon dolarlık yardım
Hayat-Aktüel
17
Yeniakit Publisher
En çok bekarın olduğu iller belli oldu! İlk sıradaki il farkı açtı!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

En çok bekarın olduğu iller belli oldu! İlk sıradaki il farkı açtı!

TÜİK'in açıkladığı 2025 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nin verilerine göre, en çok bekarın olduğu iller belli oldu.

#1
Foto - En çok bekarın olduğu iller belli oldu! İlk sıradaki il farkı açtı!

İŞTE TÜRKİYE'NİN EN ÇOK BEKAR BULUNAN İLLERİ!

#2
Foto - En çok bekarın olduğu iller belli oldu! İlk sıradaki il farkı açtı!

SAMSUN

#3
Foto - En çok bekarın olduğu iller belli oldu! İlk sıradaki il farkı açtı!

KAYSERİ

#4
Foto - En çok bekarın olduğu iller belli oldu! İlk sıradaki il farkı açtı!

HATAY

#5
Foto - En çok bekarın olduğu iller belli oldu! İlk sıradaki il farkı açtı!

MERSİN

#6
Foto - En çok bekarın olduğu iller belli oldu! İlk sıradaki il farkı açtı!

KOCAELİ

#7
Foto - En çok bekarın olduğu iller belli oldu! İlk sıradaki il farkı açtı!

GAZİANTEP

#8
Foto - En çok bekarın olduğu iller belli oldu! İlk sıradaki il farkı açtı!

DİYARBAKIR

#9
Foto - En çok bekarın olduğu iller belli oldu! İlk sıradaki il farkı açtı!

KONYA

#10
Foto - En çok bekarın olduğu iller belli oldu! İlk sıradaki il farkı açtı!

ŞANLIURFA

#11
Foto - En çok bekarın olduğu iller belli oldu! İlk sıradaki il farkı açtı!

ADANA

#12
Foto - En çok bekarın olduğu iller belli oldu! İlk sıradaki il farkı açtı!

ANTALYA

#13
Foto - En çok bekarın olduğu iller belli oldu! İlk sıradaki il farkı açtı!

BURSA

#14
Foto - En çok bekarın olduğu iller belli oldu! İlk sıradaki il farkı açtı!

İZMİR

#15
Foto - En çok bekarın olduğu iller belli oldu! İlk sıradaki il farkı açtı!

ANKARA

#16
Foto - En çok bekarın olduğu iller belli oldu! İlk sıradaki il farkı açtı!

İSTANBUL

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail’den Mısır’a açık tehdit! Sisi’den jet cevap
Gündem

İsrail’den Mısır’a açık tehdit! Sisi’den jet cevap

Soykırımcı İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Mısır’ın İsrail’e saldırması halinde Sina Yarımadası’nı kaybedebileceğini s..
Hizbullah, İsrail'e ömür biçti
Dünya

Hizbullah, İsrail'e ömür biçti

Hizbullah lideri Kasım yaptığı açıklamasında "Zaman alsa da İsrail, Lübnan'ın güneyinde kalamayacak" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hind Rajab'ın ailesini kabul etti
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hind Rajab'ın ailesini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de İsrail'in mahsur kaldığı araçta katlettiği 6 yaşındaki Filistinli Hind Rajab'ın ailesini Cumhur..
ABD'de New York borsası güne böyle başladı
Ekonomi

ABD'de New York borsası güne böyle başladı

Amerika Birleşik Devletleri'nde işlem gören New York borsası güne böyle başladı.
Danışmanın rüşvet itirafı sus pus etti: Parayı verenler mutlu vermedi!
Gündem

Danışmanın rüşvet itirafı sus pus etti: Parayı verenler mutlu vermedi!

Ahtapot gibi sardığı İstanbul’da eşi benzeri görülmemiş talana imza atan suç örgütü lideri Ekrem İmamoğlu ile 53’ü tutuklu 436 sanığın yargı..
Yatırımcıya güvence geliyor! AK Parti’den fonların tasfiyesi için 10 maddelik dev kanun teklifi
Gündem

Yatırımcıya güvence geliyor! AK Parti’den fonların tasfiyesi için 10 maddelik dev kanun teklifi

Sermaye piyasasında mağduriyet yaşayan vatandaşların ve yatırımcıların haklarını korumak amacıyla harekete geçen AK Parti, fonların tasfiyes..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23