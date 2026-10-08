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Resmi İlanlar T.C. İSTANBUL 10. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. İSTANBUL 10. SULH HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. İSTANBUL 10. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2024/1410 Esas
08.09.2026

Konu: Gaiplik

YAŞAR EKİNCİOĞLU ile mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen RAMAZAN EKİNCİOĞLU gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 08.09.2026

GAİP
TC KİMLİK NO : 32602118890
ADI SOYADI : RAMAZAN EKİNCİOĞLU
BABA ADI : MUSTAFA
ANA ADI : HASRET
DOĞUM TARİHİ : 16/02/1970
DOĞUM YERİ : GENÇ

#ilangovtr

Basın No: ILN02564435