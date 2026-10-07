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Bir imza hayatını değiştirdi: 30 dolardan 1 milyon 352 bin dolara!

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Bir imza hayatını değiştirdi: 30 dolardan 1 milyon 352 bin dolara!

ABD'de bir ev satışın sırasında 30 dolara satın aldığı tablonun gerçek değerini öğrenen adam büyük şaşkınlık yaşadı.

#1
Foto - Bir imza hayatını değiştirdi: 30 dolardan 1 milyon 352 bin dolara!

Michigan’da bir ev satışında 30 dolara satın alınan tablo, birkaç ay sonra New York’ta yapılan müzayedede 1 milyon 352 bin 600 dolara satıldı. Eserdeki “Abercrombie” imzası dikkatini çekince tabloyu 30 dolara satın aldı. Daha sonra Milwaukee Art Museum’daki “The Whole World Is a Mystery” sergisini gezen koleksiyoner, sergi kataloğundaki 1952 tarihli Chicago Tribune fotoğrafında aynı eseri gördü.

#2
Foto - Bir imza hayatını değiştirdi: 30 dolardan 1 milyon 352 bin dolara!

30 DOLARDAN 1 MİLYON 352 BİN DOLARA Eserin, Chicago sürrealizminin önemli isimlerinden Gertrude Abercrombie’nin 1951 tarihli "Alderman Merriam’s Shells" tablosu olduğu belirlendi. Freeman’s müzayede evindeki satışla birlikte Abercrombie için yeni bir dünya müzayede rekoru kaydedildi.

#3
Foto - Bir imza hayatını değiştirdi: 30 dolardan 1 milyon 352 bin dolara!

UZMAN İNCELEMESİ SONRASI GERÇEK OLDUĞU ANLAŞILDI

#4
Foto - Bir imza hayatını değiştirdi: 30 dolardan 1 milyon 352 bin dolara!

Tablonun yaklaşık 75 yıldır kamuoyunun karşısına çıkmadığı belirtildi. 1952 ve 1953 yıllarında altı kişisel sergide gösterilen eser, daha sonra gözden kaybolmuştu.

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