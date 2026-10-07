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Sıcak gelişme: Türkiye 100'den fazla asker ile hava savunma ve elektronik harp sistemleriyle ülkeye girdi

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Sıcak gelişme: Türkiye 100'den fazla asker ile hava savunma ve elektronik harp sistemleriyle ülkeye girdi

Suudi Arabistan ile Husiler arasındaki gerilim devam ederken bölgede sıcak bir gelişme yaşandı. Ankara, birkaç yüz asker ile savunma sistemleriyle ülkeye giriş yaptı. İşte detaylar...

#1
Foto - Sıcak gelişme: Türkiye 100'den fazla asker ile hava savunma ve elektronik harp sistemleriyle ülkeye girdi

Savunmasanayist'in özel haberine göre, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi’nin olağanüstü toplantısı, dün Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’ta gerçekleştirildi. Toplantıya, Türkiye’den; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu katıldı.

#2
Foto - Sıcak gelişme: Türkiye 100'den fazla asker ile hava savunma ve elektronik harp sistemleriyle ülkeye girdi

Toplantının ardından yayımlanan ortak açıklamada şu ifade dikkat çekti: “Komite, ortak savunma taahhütlerinin derhal pratik uygulamaya geçirilmesine ve üye devletlerin ulusal mevzuatları ile onaylanmış düzenlemelere uygun olarak, kararlaştırılan kuvvetlerin ve askeri kabiliyetlerin sağlanması, Krallık’ta hızlı konuşlandırılması için gerekli tedbirlerin alınmasına karar vermiştir; bu adımlar, askeri bütünleşmeyi ve kolektif kapasiteyi güçlendirerek tehditlere karşı koyma ve bunlara karşı savunma yeteneğini artıracaktır.”

#3
Foto - Sıcak gelişme: Türkiye 100'den fazla asker ile hava savunma ve elektronik harp sistemleriyle ülkeye girdi

Henüz 7 Ağustos’ta imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nı, bazı kesimler “pratikte işlevsiz” olarak adlandırmıştı. Ancak bu eleştiriyi yapanların temel eksiği, sahadaki fiili durumla ilgili herhangi bir bilgiye bile sahip olmamasıydı. Madem artık yüksek sesle dile getirildi, biz de sahada bir süredir devam eden fiili durumla ilgili bir bilgiyi paylaşabiliriz… SavunmaSanayiST tarafından edindiğimiz bilgilere göre; Türk savunma sanayii üretimi çeşitli hava savunma sistemleri ile elektronik-harp sistemleri, bir süredir Suudi Arabistan’da çeşitli noktalara konuşlandırılmış durumda. Suudi Arabistan’daki kritik tesislerin hava savunmasını üslenen bu sistemlerin yanında, Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu birkaç yüz uzman personel de Suudi Arabistan’da bulunuyor.

#4
Foto - Sıcak gelişme: Türkiye 100'den fazla asker ile hava savunma ve elektronik harp sistemleriyle ülkeye girdi

Bu durum, Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nın teoriden “pratiğe” ne denli süratli bir şekilde geçiş yaptığını gösteriyor. Bunu mümkün kılan iki ayak var: Muharip bir ordu olan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yurt dışı görev tecrübesi ve Türk savunma sanayiinin seri üretimdeki kendini kanıtlamış hava savunma ve elektronik harp portföyü. NATO’nun ikinci büyük ordusu olarak anılan Türk Silahlı Kuvvetleri, Somali’den Libya’ya, Katar’dan Suriye’ye, Azerbaycan’dan Kosova’ya uzanan geniş bir coğrafyada, farklı statü ve görevlerle bulunuyor. Bu görevlerin önemli bir bölümünde TSK, yalnızca piyade unsurlarıyla değil, Türk savunma sanayiinin ürettiği insansız hava araçları, hava savunma ve elektronik harp sistemleri gibi kompleks platformlarla da sahada yer alıyor. Şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri, 10’dan fazla ülkede 70 binden fazla personeliyle görev yapıyor.

#5
Foto - Sıcak gelişme: Türkiye 100'den fazla asker ile hava savunma ve elektronik harp sistemleriyle ülkeye girdi

Türk savunma sanayii tarafında ise işler “yüksek kapasitede” devam ediyor. Türkiye’nin hava ve füze savunma mimarisini oluşturan “Çelik Kubbe” kapsamında son 6 ayda imzalanan sözleşmeler, 5 milyar doları geçti. SUNGUR, KORKUT, HİSAR-A, HİSAR-O ve SİPER gibi birçok hava savunma silah sistemi envantere alındı. Bunları destekleyen bir dizi radar, elektro-optik ve komuta kontrol sistemi hizmete girdi.

#6
Foto - Sıcak gelişme: Türkiye 100'den fazla asker ile hava savunma ve elektronik harp sistemleriyle ülkeye girdi

Elektronik-harp tarafında ise “en uç noktalara” ulaşılıyor. Sahada kendini kanıtlayan bu sistemlerin ihracatı da gerçekleştiriliyor. 10 sene önce hava soluyan hedeflere karşı hava savunma sistemi arayan Türkiye, şu anda geliştirdiği hava savunma sistemlerini 10’dan fazla ülkeye ihraç etmiş durumda. Elektronik-harp alanında ise dünyadaki en yetkin ülkeler arasında bulunuyor. Türkiye’nin en büyük özelliği ise Türk Silahlı Kuvvetleri’nin üstün muharebe tecrübesi ile Türk savunma sanayii bünyesinde geliştirilen ürünleri, dost ve müttefik ülkelerle paylaşması… Bu durum, şu an için Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’dan meydana gelen “Mekke Ortak Savunma Anlaşması”nda da yaşanıyor. Sahadaki durum, “paktın pratikte işlevsiz olduğu” yönündeki iddiaların, ne kadar boş olduğunu gösteriyor…

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