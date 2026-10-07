Sıcak gelişme: Türkiye 100'den fazla asker ile hava savunma ve elektronik harp sistemleriyle ülkeye girdi

Henüz 7 Ağustos’ta imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nı, bazı kesimler “pratikte işlevsiz” olarak adlandırmıştı. Ancak bu eleştiriyi yapanların temel eksiği, sahadaki fiili durumla ilgili herhangi bir bilgiye bile sahip olmamasıydı. Madem artık yüksek sesle dile getirildi, biz de sahada bir süredir devam eden fiili durumla ilgili bir bilgiyi paylaşabiliriz… SavunmaSanayiST tarafından edindiğimiz bilgilere göre; Türk savunma sanayii üretimi çeşitli hava savunma sistemleri ile elektronik-harp sistemleri, bir süredir Suudi Arabistan’da çeşitli noktalara konuşlandırılmış durumda. Suudi Arabistan’daki kritik tesislerin hava savunmasını üslenen bu sistemlerin yanında, Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu birkaç yüz uzman personel de Suudi Arabistan’da bulunuyor.