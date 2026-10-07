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Aktüel Erdemli’de Birlik Sofrası, Başkan Kara din görevlileriyle kahvaltıda buluştu
Aktüel

Erdemli’de Birlik Sofrası, Başkan Kara din görevlileriyle kahvaltıda buluştu

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Erdemli’de Birlik Sofrası, Başkan Kara din görevlileriyle kahvaltıda buluştu

Erdemli Belediyesi, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla ilçede görev yapan din görevlileri ve ailelerinin katıldığı kahvaltılı bir buluşma gerçekleştirdi.

Programda konuşan Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, toplumun manevi hayatına rehberlik eden din görevlilerinin her zaman yanında olduklarını belirtti.

Erdemli Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen, din görevlileri ve ailelerini aynı sofrada buluşturan programa; Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara’nın yanı sıra İlçe Müftüsü İbrahim Yiğit, din görevlileri, aileleri ve basın mensupları katıldı.

Kara: “Bizlerden hayır duanızı eksik etmeyin”

Programın açılışında konuşan Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, yürütülen hizmetlerin tek bir haftaya sığdırılamayacak kadar kıymetli olduğunu vurguladı. Din görevlilerinin toplumun manevi hayatına rehberlik ettiğini belirten Başkan Kara, belediye olarak camilerden ve okullardan gelen taleplere öncelik verdiklerini ifade etti.

 

Taleplerin karşılanma sürecinde İlçe Müftülüğü ile koordineli hareket ettiklerinin altını çizen Başkan Mustafa Kara, “Camilerimizden ve hocalarımızdan gelen talepler ile okullarımızdan gelen talepleri büyük ölçüde yerine getirmeye çalışıyoruz. Hangi çalışmanın öncelikli olacağını belirlerken İlçe Müftülüğümüzün görüşünü alıyor, birinci sıradaki ihtiyaçlara öncelik veriyoruz. Erdemli Belediyesi olarak her zaman sizlerle bir aradayız. Sizlerden tek ricamız, bizlerden hayır duanızı eksik etmemenizdir. Dualarınız ve desteğinizle Akdeniz'in incisi güzel ilçemize hizmet etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Müftü Yiğit’ten Teşekkür

İlçe Müftüsü İbrahim Yiğit ise programda yaptığı konuşmada, din görevlilerinin yürüttüğü çalışmalara değinerek, gece gündüz demeden fedakarca görev yapan tüm din görevlilerine teşekkür etti. Müftü Yiğit, birlik ve beraberliğin önemini vurgulayarak sunulan hizmetlerin daim olması temennisinde bulundu.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafları ve din görevlilerinin sohbetleriyle sona erdi.

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