Turkcell’in Dijital Bahar Projesi’ne bir uluslararası ödül daha

Turkcell’in Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğiyle yürüttüğü Dijital Bahar Projesi, sosyal sorumluluk alanında dünyanın en saygın ödül programlarından Communitas Awards’ta “Topluma Hizmet ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Liderliği” ödülüne layık görüldü. Dijital Bahar Projesi kapsamında, huzurevlerinde yaşayan büyüklerin teknolojiyle daha güçlü bağ kurmalarını sağlamak amacıyla Dijital Bahar Salonları oluşturuluyor. Dijital okuryazarlık, siber güvenlik ve sosyal medya kullanımı gibi farklı alanlarda eğitimler veriliyor. Şu ana dek 29 ilde toplam 30 Dijital Bahar Salonu hizmete alındı.

Turkcell’in teknolojinin fırsat eşitleyici gücünü odağına alan Dijital Bahar Projesi, ABD merkezli Pazarlama ve İletişim Profesyonelleri Derneği (AMCP) tarafından düzenlenen Communitas Awards’ta ödüle layık görüldü. Proje, “Topluma Hizmet ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Liderliği” (Leadership in Community Service and Corporate Social Responsibility) kategorisinde ödülün sahibi oldu. Turkcell, geçtiğimiz yıl da bu projesiyle halkla ilişkiler alanındaki en prestijli ödül programlarından olan IPRA Golden World Awards’ta “Büyük Ödül” kazanmıştı.

Huzurevlerinde yaşayan büyüklerin dijital dünyaya uyumunu destekliyor

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü öncesinde kazanılan bu anlamlı ödül, Turkcell’in toplumun farklı kesimlerine yönelik sosyal fayda vizyonunun uluslararası düzeyde takdir edilmesi anlamına geliyor. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü, büyüklerin sosyal hayatın yanı sıra dijital dünyaya da aktif ve güvenli katılımının önemini hatırlatıyor. Dijital Bahar Projesi de teknolojiye erişimi ve dijital becerileri destekleyerek huzurevlerinde yaşayan büyüklerin günlük yaşamlarında teknolojiden daha fazla yararlanmalarını hedefliyor.

Dijital okuryazarlık, siber güvenlik, e-Devlet, sosyal medya kullanımı gibi alanlarda eğitimler veriliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğiyle 2021 yılında başlatılan Dijital Bahar kapsamında, huzurevlerinde yaşayan büyüklerin teknolojiyle daha güçlü bağ kurabilmeleri için teknolojik donanımlarla desteklenen, konforlu ve erişilebilir “Dijital Bahar Salonları” kuruluyor. Proje çatısı altında, dijital okuryazarlık, siber güvenlik, e-Devlet ve e-vatandaşlık hizmetleri, sosyal medya, dijital imza, dijital bankacılık gibi alanlarda uygulamalı eğitimler veriliyor. Böylece dijital hizmetlerden daha güvenli ve rahat biçimde yararlanabilmeleri destekleniyor.

Şu ana kadar 29 ilde hizmete alınan Dijital Bahar Salonlarının sayısı 30’a ulaştı. Bu sene projeye dahil edilen 10 yeni huzurevindeki dijital okuryazarlık eğitimlerinin ise ekim ayı içinde tamamlanması planlanıyor.

Teknolojiyi eğlenceli aktivitelerle deneyimliyorlar

Proje, büyüklerimizin teknolojiyle olan etkileşimini eğlenceli etkinliklerle de pekiştiriyor. 17-21 Mart Yaşlılara Saygı Haftası’nda düzenlenen Dijital Bahar Büyük Yarışı kapsamında huzurevlerine yarış simülatörleri kurularak güvenli bir ortamda otomobil simülasyonu deneyimi yaşatıldı. Kendi huzurevlerinde parkuru en kısa sürede tamamlayan finalistler, Turkcell Genel Müdürlük binasında düzenlenen büyük finalde bir araya gelerek çok keyifli anlar yaşadı.