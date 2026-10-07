Ankara’da silahlı çatışma! Çocukların korku dolu çığlıkları kamerada

Ankara'nın Çubuk ilçesinde iki grup arasında yaşanan gerilim, apartmanda bulunan çocuklara korku dolu anlar yaşattı.

Esenboğa Mahallesi'nde meydana geldiği belirtilen olayda, aralarında daha önceden husumet bulunduğu aktarılan iki grup karşı karşıya geldi.

İddiaya göre bir grup, husumet yaşadıkları ailenin iş yeri ile evlerinin bulunduğu apartmanın önüne geldi. Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek arbedeye dönüştü.

SİLAH SESLERİ APARTMANDA PANİĞE NEDEN OLDU

Gerilimin tırmanmasıyla birlikte silahların da kullanıldığı belirtildi.

Apartman çevresindeki kavga devam ederken içeride bulunan kadın ve çocuklar büyük korku yaşadı. Dışarıdaki bağrışmalar ve silah sesleri nedeniyle çocukların paniğe kapıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülere çocukların ağlama ve çığlık sesleri yansıdı.

“ANNE, BABAMI DÖVÜYORLAR”

Olayın en çarpıcı anı ise küçük bir çocuğun yaşadığı korku oldu.

Dışarıda devam eden arbedeyi gören çocuk, gözyaşları içerisinde annesine seslenerek:

“Anne, babamı dövüyorlar.”

diye bağırdı.

Çocuğun çaresizce ağladığı ve çevredeki kadınların da büyük panik yaşadığı anlar kameraya yansıdı.

Yaşanan kavganın ortasında kalan çocukların korkusu, olayın boyutunu gözler önüne serdi.

“DIŞARI ÇIKANI VURURUZ” TEHDİDİ İDDİASI

Kavga sırasında gruptaki bazı kişilerin apartmandakilere yönelik tehditler savurduğu da öne sürüldü.

İddiaya göre olay sırasında “Dışarı çıkanı vururuz” şeklinde sözler sarf edildi. Silahların kullanıldığı belirtilen kavganın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

POLİS GELİNCE KALABALIK DAĞILDI

Ekiplerin olay yerine ulaşmasının ardından kalabalığın dağıldığı ve apartman çevresinde güvenlik önlemleri alındığı belirtildi.

Tarafların olayın ardından ifadeye çağrıldığı aktarılırken, daha sonra aralarında uzlaşma sağlandığı da öne sürüldü.

HUSUMETİN GEÇMİŞİ DÜĞÜNDEKİ TARTIŞMAYA DAYANIYOR İDDİASI

İki grup arasındaki gerilimin yeni olmadığı ileri sürüldü.

İddialara göre taraflar arasında daha önce bir düğünde tartışma yaşandı. Geçmişte başlayan husumetin Esenboğa Mahallesi'ndeki son olayla yeniden alevlendiği belirtiliyor.

Ancak kavganın tarafları arasındaki geçmiş ne olursa olsun, geride kameralara yansıyan en çarpıcı görüntü silah ve kavga sesleri arasında korkuyla ağlayan çocuklar oldu.