Fon soruşturmasında sıcak gelişme: 20 milyarla kaçtığı söylenen isimden haber var!

Yüz binlerce yatırımcıyı ilgilendiren fon soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında adı kamuoyunun gündemine gelen E-Data ortağı Osman Arıkan Nacar, hakkındaki iddialara avukatı aracılığıyla cevap verdi.

Nacar hakkında, fondan 20 milyar lira çekerek yurt dışına kaçtığı yönünde iddialar gündeme gelmişti.

Sessizliğini avukatı aracılığıyla bozan Nacar, söz konusu para iddiasını reddetti.

“20 MİLYAR PARA ÇEKTİ” İDDİASINA RET

Osman Arıkan Nacar'ın avukatı Türkan Nurlu Lülü, sosyal medya hesabından “Kamuoyuna ve İlgililere Beyan” başlığıyla açıklama yayımladı.

Lülü, müvekkili hakkında basın ve internet mecralarında yer alan “20 milyar para çekti” iddiasının gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Avukat Lülü açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Söz konusu yayınlarda yer alan ‘20 milyar para çekti’ iddiası; tamamen yalandır, gerçek dışıdır ve çok büyük bir iftiradır.”

Nacar'ın böyle bir işlem veya kazancının bulunmadığını kaydeden Lülü, resmî kayıtların incelenmesi halinde bunun ortaya çıkacağını ifade etti.

“TÜM İŞLEMLERİ KANUNA UYGUN”

Açıklamada Nacar'ın yatırımları ve finansal işlemlerinin hukuka uygun olduğu da savunuldu.

Lülü, “Müvekkilimin tüm yatırımları ve işlemleri kanuna uygun, ahlaki ve vicdanidir” ifadelerini kullandı.

Hakkındaki yayınların maksatlı hazırlandığını öne süren Nacar'ın, bunları yürütülen süreçleri etkilemeye yönelik bir “kumpas” olarak değerlendirdiği aktarıldı.

YURT DIŞI İDDİASINA AÇIKLAMA GELMEDİ

Nacar cephesinden gelen açıklamada dikkat çeken bir ayrıntı da yer aldı.

Avukat, 20 milyar liralık para çekme iddiasını açık şekilde reddederken, Nacar'ın yurt dışında bulunduğu ve Türkiye'den neden ayrıldığı yönündeki iddialara ilişkin açıklamada herhangi bir bilgi paylaşmadı.

Böylece kamuoyunda tartışılan “20 milyar lira” iddiasına cevap gelirken, Nacar'ın yurt dışındaki durumuna ilişkin soru işaretleri devam etti.

YASAL SÜREÇ BAŞLATACAKLAR

Nacar'ın avukatı, müvekkilinin kişilik hakları ile ticari ve mesleki itibarını zedelediğini değerlendirdikleri yayınlara karşı harekete geçeceklerini de duyurdu.

Açıklamada sorumlular hakkında özel hukuk, ceza hukuku ve ilgili mevzuat kapsamında yasal süreçlerin başlatılacağı belirtildi.

Fon soruşturması genişleyerek devam ederken, Osman Arıkan Nacar cephesinden gelen bu açıklama dosyadaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.