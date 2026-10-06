Sebebi ortaya çıktı! Başakşehir’deki ortaokul saldırısında korkunç detaylar

Başakşehir Kaymakamı Cemil Özgür Öneği, "Saat 08.35 sıralarında, ilçemiz Kayaşehir’de bulunan Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulunda, Küçükçekmece Fahrettin Kerim Gökay Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi F.M. tarafından gerçekleştirilen bıçaklı saldırı sonucunda yedi kız öğrencimiz yaralanmıştır. Yaralı öğrencilerimiz Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine sevk edilmiş olup ilk bilgilere göre üç öğrencimizin durumunun ağır olduğu değerlendirilmektedir. Olayla ilgili adli ve idari tahkikat devam etmektedir." dedi.