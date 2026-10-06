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Sebebi ortaya çıktı! Başakşehir’deki ortaokul saldırısında korkunç detaylar

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Sebebi ortaya çıktı! Başakşehir’deki ortaokul saldırısında korkunç detaylar

İstanbul Başakşehir'deki Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleştirilen ve 7 kız öğrencinin yaralandığı bıçaklı saldırının detayları ortaya çıktı.

#1
Foto - Sebebi ortaya çıktı! Başakşehir’deki ortaokul saldırısında korkunç detaylar

Başakşehir'de lise öğrencisi bir kız, forma giyerek geldiği eski orta okulunda 7 öğrenciyi bıçaklayarak yaraladı. Yaralı öğrenciler hastaneye kaldırılırken, saldırgan kız öğrenci gözaltına alındı.

#2
Foto - Sebebi ortaya çıktı! Başakşehir’deki ortaokul saldırısında korkunç detaylar

Olay, Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda yaşandı. Okuldan mezun olduğu öğrenilen bir kız öğrenci, sabah saatlerinde üniforma giyerek eski okuluna geldi. Psikolojik problemleri olduğu iddia edilen öğrenci, bıçakla saldırdığı 7 öğrenciyi yaraladı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırgan öğrenci polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralı öğrenciler sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

#3
Foto - Sebebi ortaya çıktı! Başakşehir’deki ortaokul saldırısında korkunç detaylar

Başakşehir Kaymakamı Cemil Özgür Öneği, "Saat 08.35 sıralarında, ilçemiz Kayaşehir’de bulunan Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulunda, Küçükçekmece Fahrettin Kerim Gökay Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi F.M. tarafından gerçekleştirilen bıçaklı saldırı sonucunda yedi kız öğrencimiz yaralanmıştır. Yaralı öğrencilerimiz Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine sevk edilmiş olup ilk bilgilere göre üç öğrencimizin durumunun ağır olduğu değerlendirilmektedir. Olayla ilgili adli ve idari tahkikat devam etmektedir." dedi.

#4
Foto - Sebebi ortaya çıktı! Başakşehir’deki ortaokul saldırısında korkunç detaylar

Yaşanan olayın ardından okulda öğrencisi olan veliler büyük panik yaşadı. Okula koşan veliler öğrencilerinin durumu ile ilgili bilgi almaya çalıştı. Okul çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, konuyla ilgili inceleme başlattı.

#5
Foto - Sebebi ortaya çıktı! Başakşehir’deki ortaokul saldırısında korkunç detaylar

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