Pasifik’te korkutan hareketlilik! Dünyayı sarsacak yeni El Nino uyarısı

Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen dikkat çekici sıcaklık değişimi bilim insanlarının yakın takibinde. Ekvator kuşağındaki sularda ölçülen değerlerin mevsim normallerinin oldukça üzerine çıkması, önümüzdeki aylarda dünyanın farklı noktalarında sıra dışı hava olaylarının görülme ihtimalini gündeme taşıdı.

Uzmanların üzerinde durduğu temel tehlike ise El Nino'nun alışılmışın çok üzerinde bir güç kazanması.

PASİFİK'TEKİ 3,4 DERECELİK FARK DİKKAT ÇEKTİ

Tropikal Pasifik'teki ölçümlerde deniz yüzeyi sıcaklıklarının normal değerlerden yaklaşık 3,4 derece daha yüksek seviyelere ulaştığı bildirildi.

Okyanustaki bu güçlü ısınmanın atmosfer üzerindeki etkisinin büyümesi halinde yağış ve sıcaklık düzenlerinde kıtalar ölçeğinde değişiklikler yaşanabileceği değerlendiriliyor.

Bu nedenle meteoroloji ve iklim kuruluşları Pasifik'teki gelişmeleri yakından izliyor.

TARİHİ SEVİYEYE ULAŞABİLİR

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin değerlendirmeleri, önümüzdeki sonbahar ve kış dönemine ilişkin dikkat çekici bir tablo ortaya koydu.

Tahminlere göre El Nino'nun “çok güçlü” seviyeye ulaşma olasılığı yüzde 90 olarak değerlendiriliyor. Daha çarpıcı senaryoda ise mevcut sistemin 1950'den bu yana kaydedilen en güçlü El Nino olayını aşabileceği belirtiliyor. Bu ihtimalin yüzde 75 seviyesinde olduğu aktarılıyor.

Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde “süper El Nino” olarak nitelendirilen son derece güçlü bir iklim olayıyla karşı karşıya kalınabileceği ifade ediliyor.

DÜNYANIN HER BÖLGESİNİ AYNI ŞEKİLDE VURMAYACAK

El Nino'nun oluşturduğu atmosfer değişiklikleri dünyanın farklı noktalarında birbirinden tamamen farklı sonuçlar doğurabiliyor.

Bir ülke yağışsızlık ve kuraklıkla mücadele ederken başka bir bölgede şiddetli yağmurlar ve seller görülebiliyor. Bazı bölgelerde ise sıcaklıkların normal değerlerin çok üzerine çıkması mümkün.

Dolayısıyla Pasifik'teki birkaç derecelik sıcaklık değişimi, binlerce kilometre uzaktaki ülkelerin hava şartlarını dahi etkileyebiliyor.

YÜZ MİLYONLARCA ÇOCUK İÇİN UYARI

Muhtemel sonuçlar yalnızca hava sıcaklıklarıyla sınırlı değil.

UNICEF'in değerlendirmesine göre El Nino'nun etkileyebileceği bölgelerde 347 milyondan fazla çocuk yaşıyor. Kuraklık ve aşırı yağışların şiddetlenmesi halinde temiz suya ulaşımın zorlaşabileceği, gıda sıkıntısının büyüyebileceği ve çeşitli hastalıkların yayılma riskinin artabileceği belirtiliyor.

UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell da özellikle çocukların iklim kaynaklı krizlerden çok daha ağır şekilde etkilenebileceğine dikkat çekiyor.

SOFRAYA KADAR UZANABİLİR

Güçlü bir El Nino'nun etkilerinin günlük hayatta hissedilebileceği alanlardan biri de gıda fiyatları.

Aşırı sıcaklık, kuraklık veya yoğun yağışların tarımsal üretimi sekteye uğratması halinde dünya piyasalarında bazı ürünlerin arzında sorun yaşanabileceği değerlendiriliyor.

Özellikle pirinç, kahve ve kakao üretiminin iklim koşullarından etkilenmesi durumunda tüketicinin karşısına daha yüksek fiyatların çıkabileceği belirtiliyor.

AŞIRI SICAKLAR İÇİN DE TEHLİKE ÇANI

El Nino dönemlerinde Pasifik'teki sıcak su kütlesi atmosferle daha fazla ısı alışverişine girerek küresel sıcaklıkların yükselmesine katkıda bulunabiliyor.

Şikago Üniversitesi İklim Etkileri Laboratuvarı'nın değerlendirmelerinde de sıcaklıklardaki yükselişin insan sağlığı üzerindeki sonuçlarına dikkat çekiliyor. Uzun vadeli hesaplamalarda yüz binlerce aşırı sıcak kaynaklı ölümle ilişkilendirilebilecek bir riskten söz ediliyor.

GÖZLER ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA

Pasifik'teki değişimin bazı işaretlerinin şimdiden görülmeye başladığı aktarılıyor. Hawaii çevresindeki kasırga hareketleri ile Kaliforniya açıklarında alışılmışın dışında deniz canlılarının görülmesi dikkat çeken gelişmeler arasında gösteriliyor.

Ancak asıl belirleyici süreç önümüzdeki aylarda yaşanacak. Pasifik sularındaki yüksek sıcaklıkların kalıcı hale gelmesi ve daha geniş bir alana yayılması durumunda El Nino'nun gücü de artabilecek.

Bilim dünyasının şimdi yanıtını aradığı soru ise şu: Dünya, 1950'den bu yana kaydedilen bütün El Nino olaylarını geride bırakabilecek yeni bir iklim olayına mı hazırlanıyor?