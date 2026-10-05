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Türk savaş jetleri dünyaya meydan okuyor! 92 uçaklık dev satış tescillendi, yer yerinden oynayacak

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Türk savaş jetleri dünyaya meydan okuyor! 92 uçaklık dev satış tescillendi, yer yerinden oynayacak

Türk savunma sanayii, küresel pazardaki ağırlığını her geçen gün artırarak uluslararası alanda dikkat çeken yeni bir dev anlaşmaya imza attı.

#1
Foto - Türk savaş jetleri dünyaya meydan okuyor! 92 uçaklık dev satış tescillendi, yer yerinden oynayacak

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ve üretilen hava platformları için toplam 92 uçaklık kritik bir ihracat paketi üzerinde mutabakata varıldı.

#2
Foto - Türk savaş jetleri dünyaya meydan okuyor! 92 uçaklık dev satış tescillendi, yer yerinden oynayacak

Yapılan bu stratejik anlaşma kapsamında HÜRKUŞ-II eğitim uçakları Azerbaycan’a teslim edilecek. Avrupa pazarında büyük yankı uyandıran bir diğer adımda ise HÜRJET İspanya hava kuvvetleri için gökyüzüyle buluşacak.

#3
Foto - Türk savaş jetleri dünyaya meydan okuyor! 92 uçaklık dev satış tescillendi, yer yerinden oynayacak

Ülkenin gururu olan milli muharip uçak KAAN ise Endonezya'nın envanterine girmek üzere yola çıkacak. Toplamda 14 HÜRKUŞ, 30 HÜRJET ve 48 KAAN’dan oluşan bu 92 uçaklık dev sipariş, Türk havacılık tarihinin en büyük dönüm noktalarından biri olarak kaydedildi.

#4
Foto - Türk savaş jetleri dünyaya meydan okuyor! 92 uçaklık dev satış tescillendi, yer yerinden oynayacak

Bu gelişme, Türkiye'nin sadece kendi ihtiyaçlarını karşılayan değil, aynı zamanda müttefik ülkelerin stratejik hava gücünü şekillendiren küresel bir tedarikçi konuma yükseldiğini net bir şekilde gözler önüne seriyor.

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