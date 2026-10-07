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Dünya
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Sen misin Türklere vize uygulayan: Emlak piyasası çökünce satmaya başladılar!

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Sen misin Türklere vize uygulayan: Emlak piyasası çökünce satmaya başladılar!

Türklere yönelik vize uygulamaya karar veren Karadağ'da, turistik bölgelerde yer alan Budva’da gayrimenkul piyasasında hareketlilik başladı.

#1
Foto - Sen misin Türklere vize uygulayan: Emlak piyasası çökünce satmaya başladılar!

Son dönemlerde bölgede yaşanan fiyat artışı ve yatırımlarda olan artış başladı.

#2
Foto - Sen misin Türklere vize uygulayan: Emlak piyasası çökünce satmaya başladılar!

Budva’da yabancı mülk sahiplerinin satışa geçmesiyle konut stoğunda belirgin artış görüldü.

#3
Foto - Sen misin Türklere vize uygulayan: Emlak piyasası çökünce satmaya başladılar!

Blic gazetesinde yer alan habere göre, Türkiye ve Rusya’dan gelen vatandaşların mülklerini satışa çıkarmasıyla kiralık konut arzı yükseldi.

#4
Foto - Sen misin Türklere vize uygulayan: Emlak piyasası çökünce satmaya başladılar!

Bölgede aylık kira bedellerinin önceki dönemlere kıyas ile 200 Euro bandında gerileme yaşandı.

#5
Foto - Sen misin Türklere vize uygulayan: Emlak piyasası çökünce satmaya başladılar!

600-700 Euro bandında kiralanan tek yatak odaları dairelerin fiyatları da 400-500 Euro seviyesine kadar geriledi.

#6
Foto - Sen misin Türklere vize uygulayan: Emlak piyasası çökünce satmaya başladılar!

Emlak Danışmanı Tomislav Rankovic, vize muafiyetinin kalkacağı yönündeki beklentiler ve yasal şartlarda yapılan değişiklikler Türk nüfusunun yaklaşık yüzde 15’inin Karadağ’dan ayrıldığını belirtti.

#7
Foto - Sen misin Türklere vize uygulayan: Emlak piyasası çökünce satmaya başladılar!

Geleceğe yönelik düzenlenecek vize zorunluluğu ve gayrimenkul yatırımı üzerinden oturma izni düzenlemeler yatırımcılarda belirsizlik yaratmıştı.

#8
Foto - Sen misin Türklere vize uygulayan: Emlak piyasası çökünce satmaya başladılar!

2022 yılından beri ise Karadağ’a yerleşen Rusya vatandaşları da uluslararası yaptırımlar sebebiyle oturma izinlerinin uzatılması ve uluslararası bankacılık transferlerinde sıkıntılar yaşadıkları biliniyor.

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