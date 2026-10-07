Sen misin Türklere vize uygulayan: Emlak piyasası çökünce satmaya başladılar!
Türklere yönelik vize uygulamaya karar veren Karadağ'da, turistik bölgelerde yer alan Budva’da gayrimenkul piyasasında hareketlilik başladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türklere yönelik vize uygulamaya karar veren Karadağ'da, turistik bölgelerde yer alan Budva’da gayrimenkul piyasasında hareketlilik başladı.
Son dönemlerde bölgede yaşanan fiyat artışı ve yatırımlarda olan artış başladı.
Budva’da yabancı mülk sahiplerinin satışa geçmesiyle konut stoğunda belirgin artış görüldü.
Blic gazetesinde yer alan habere göre, Türkiye ve Rusya’dan gelen vatandaşların mülklerini satışa çıkarmasıyla kiralık konut arzı yükseldi.
Bölgede aylık kira bedellerinin önceki dönemlere kıyas ile 200 Euro bandında gerileme yaşandı.
600-700 Euro bandında kiralanan tek yatak odaları dairelerin fiyatları da 400-500 Euro seviyesine kadar geriledi.
Emlak Danışmanı Tomislav Rankovic, vize muafiyetinin kalkacağı yönündeki beklentiler ve yasal şartlarda yapılan değişiklikler Türk nüfusunun yaklaşık yüzde 15’inin Karadağ’dan ayrıldığını belirtti.
Geleceğe yönelik düzenlenecek vize zorunluluğu ve gayrimenkul yatırımı üzerinden oturma izni düzenlemeler yatırımcılarda belirsizlik yaratmıştı.
2022 yılından beri ise Karadağ’a yerleşen Rusya vatandaşları da uluslararası yaptırımlar sebebiyle oturma izinlerinin uzatılması ve uluslararası bankacılık transferlerinde sıkıntılar yaşadıkları biliniyor.
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