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Yerel Samsun'da kıskançlık dehşeti! Tartıştığı karısını bıçaklayan cani koca tutuklandı
Yerel

Samsun'da kıskançlık dehşeti! Tartıştığı karısını bıçaklayan cani koca tutuklandı

Yeniakit Publisher
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Samsun'da kıskançlık dehşeti! Tartıştığı karısını bıçaklayan cani koca tutuklandı

Samsun’un İlkadım ilçesinde iddiaya göre kıskançlık krizine giren bir kişi, tartıştığı karısını bıçaklayarak hastanelik etti. Olayın ardından polis ekiplerince yakalanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde iddiaya göre kıskançlık nedeniyle tartıştığı karısını bıçaklayan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Ç. (38), eşi Ayşe Ç.'yi (37) bacak ve sırt kısmından bıçakla yaraladı. Yaralı kadın, olay yerine gelen ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ali Ç. suç aletiyle birlikte olay yerinde polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantepli olan çiftin aşçılık yaptığı, yaklaşık 4 yıl önce yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle ayrı yaşadıkları ve 2 ay önce barışıp bir araya geldikleri, son birkaç gündür kıskançlık nedeniyle tartıştıkları, bıçaklama olayının da bu tartışmaların ardından meydana geldiği öğrenildi.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan Ali Ç. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ali Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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