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Spor Galatasaray'a dönmek isteyen İcadi'ye Başkan Özbek'ten net cevap
Spor

Galatasaray'a dönmek isteyen İcadi'ye Başkan Özbek'ten net cevap

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Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Galatasaray'a dönmek isteyen İcadi'ye Başkan Özbek'ten net cevap

Galatasaray ile sözleşmesi 30 Haziran’da sona eren ve o tarihten bu yana herhangi bir kulüple anlaşma sağlayamayan Mauro Icardi’nin, sarı-kırmızılı takıma dönmek istediği iddia edildi. Galatasaray’da önemli başarılara imza atan Arjantinli yıldızın geleceğiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Icardi’nin olası dönüşüyle ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Mauro Icardi'ye 1+1 yıllık yeni sözleşme teklif eden Galatasaray, 33 yaşındaki golcüden cevap alamıştı. Geride kalan 3 aylık bölümde istediği şartlarda sözleşme bulamayan Arjantinli golcünün, yeniden sarı kırmızılı formayı giymek istediği iddia edildi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, merak konusu olan "geri dönüş" ihtimaline açıklık getirdi.

 

"GELİRSE ICARDI'YE VEDA PLANLIYORUZ"

1905 Kültür Sanat Spor Derneği'nde konuşan Özbek, "Icardi'nin takımda kalması için bir teklif yaptım. Onun beklentisi çok daha yukarlardaydı. Sadece maddi açıdan değil. Icardi bir ikon, bir nesli Galatasaraylı yapmış biri. Zorluk alacağı maaştan ziyade, Osimhen gibi bir santrforumuz var, nasıl ikisi beraber olmuyor, hangisini kullanacaksın, yani asıl problem buradaydı. Oynama garantisi falan bunlar şeyler değildi. Kendisinden veda organizasyonu için cevap bekliyorum, gelirse bir veda planlıyoruz" dedi.

"MUSLERA'YI ISLIKLADILAR"

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "Futbol böyle bir şey. Belli bir süresi var. Oyuncular yaşlanıyor, performansı düşüyor. En üst seviyede kalmaları lazım. Bizim taraftarımızı biliyorsun, iki maç performansı düşerse; farklı bir boyuta geliyor iş. (Muslera'yı ıslıkladılar söyuemi üzerine) Muslera'yı ıslıkladılar" şeklinde konuştu.

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