Müjde geldi: Koca yol 4 saatten 1,5 saate düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 7A’da olması gereken özelliklerin tamamlandığını belirterek “Daha önce Türksat 6A’yı ürettiğimiz Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), TÜBİTAK ve bir özel fi rmamızla gerekli görüşmeleri yaptık. Yıl sonu gelmeden üretim sürecini başlatmış olacağız. Yerli ve millî ürettiğimiz 7A uydusunu da uzayda birkaç yıl içinde görmüş olacağız” dedi. Dünyada 5,5 milyarlık nüfusa TÜRKSAT uydularıyla ulaştıklarını belirten Uraloğlu, Katar ile uydu alanında anlaşma yapıldığını hatırlatarak, bu uydunun adının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “Türksat Biruni” olarak konulduğunu bildirdi