Kaya çifti bir saat ifade verdi! Şimdi gözler SPK’da

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasındaki işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın ifade işlemleri sona erdi.

Başsavcılığın Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen dosya kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılan Kaya çifti, İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

YAKLAŞIK BİR SAAT İFADE VERDİLER

Savcılıktaki işlemleri yaklaşık bir saat süren Fatma Betül Sayan Kaya ile İlyas Kaya'nın ifadeleri alındı.

İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kaya çifti adliyeden ayrıldı.

Böylece soruşturmanın Kaya çiftine ilişkin bugünkü ifade aşaması tamamlanmış oldu.

ŞİMDİ GÖZLER SPK'DA

Kaya çiftinin adliyeden ayrılmasının ardından dikkatler Sermaye Piyasası Kurulu'na çevrildi.

Soruşturma kapsamında SPK'nın da Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunmasının beklendiği belirtildi.

Kurulun atacağı adımın ardından soruşturmadaki sürecin nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu.

BİR GÜN ÖNCE GÖNÜLLÜ İADE YAPMIŞLARDI

Kaya çiftiyle ilgili gelişmeler bir gün önce gerçekleştirilen ödeme nedeniyle de gündeme gelmişti.

SPK'nın yatırım fonları ve borsa işlemleriyle ilgili isteğe bağlı iade hesaplarının açıldığını duyurmasının ardından Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya'nın yatırımlarının anapara dışındaki bölümünü TMSF'nin isteğe bağlı iade hesabına gönderdiği bildirilmişti.

MAL VARLIKLARI İÇİN DE TEDBİR ADIMI ATILMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı daha önce de soruşturma kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ile İlyas Kaya'nın mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin yazıların ilgili kurumlara gönderildiğini açıklamıştı.

Kaya çiftinin yaklaşık bir saat süren ifade işlemlerinin ardından adliyeden ayrılmasıyla birlikte gözler şimdi hem soruşturmanın bundan sonraki aşamasına hem de SPK'nın vereceği karara çevrildi.