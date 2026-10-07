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Sosyal Medya Soyunma kabinlerinde karı-koca skandalı! Sevda Türküsev’den sert tepki: Bu ne rahatlık!
Sosyal Medya

Soyunma kabinlerinde karı-koca skandalı! Sevda Türküsev’den sert tepki: Bu ne rahatlık!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Sevda Türküsev, iç giyim mağazalarına partnerleriyle giren kadınlarla ilgili yaptığı yorumların ardından bu kez deneme kabinlerini gündeme taşıdı. Kendisine gelen yorumlardan bazı kadınların eş veya sevgilileriyle kabine girdiklerini aktaran Türküsev, “Eşinizin kabinin içinde ne işi var?” sözleriyle tepki gösterdi.

Sosyal medya paylaşımları ve televizyon programlarındaki yorumlarıyla sık sık gündeme gelen Sevda Türküsev, bu kez deneme kabinlerinde yaşananlara ilişkin sözleriyle dikkat çekti. Daha önce iç giyim mağazalarına eşleri veya sevgilileriyle giren kadınları eleştiren Türküsev, kendisine gelen yorumların ardından tartışmayı bir adım daha ileri taşıdı. Bazı kadınların partnerlerini yalnızca mağazaya değil, deneme kabinlerinin içine kadar götürdüğünü söyleyen Türküsev, bu durumun diğer müşterileri rahatsız edebileceğini belirtti.

İç giyim mağazalarına eşlerini ya da sevgilisini sokan kadınlara seslenen ve bunun doğru olmadığını söyleyen Sevda Türküsev, gelen yorumlar üzerine bazı kadınların mağazaya sokmakla kalmayıp, partnerlerini deneme kabinlerine kadar getirdiğini ve bundan diğer kadınların rahatsız olduklarını anlattı.

Sevda Türküsev de yorumlarıyla gündemin nabzını tutuyor.

"İÇ GİYİM MAĞAZALARINA KOCALARINIZI SOKMAYIN"

Geçtiğimiz haftaki programında iç giyim mağazalarına partnerleriyle giren kadınlara seslenen Sevda Türküsev, diğer kadınların bu durumdan rahatsızlık duyabileceğini anlatmıştı.

Türküsev, son programında ise kendisine gelen yorumlarla bazı kadınların partnerlerini deneme kabinlerine kadar soktuklarını söyledi.

"SOYUNMA KABİNİNE GİRİP İÇ ÇAMAŞIRI DENİYORLARMIŞ"

Türküsev, sözlerine şöyle devam etti:

"Hani biz 'Mağazaya kocanızla girmeyin' derken, millet deneme kabinine artık sevgilisi mi eşi mi neyse, onunla girip iç çamaşırı deniyormuş ve ne kadar rahatsız kadın varmış.

Diyor ki; 'Ben başka bir ürün deniyorum belki bir açıyorum perdeyi, adam karşımda...'

"BİZ ÇOK MASUMMUŞUZ"

Orada kabinin ağzında bekliyor eşini ya da 'Bir bakıyorsun' diyor 'Kabinden kocasıyla birlikte çıkıyor' Çok garip şeyler olduğunu gördük. Biz çok masummuşuz.

Biz sadece 'Mağazaya gitmeyin', 'Adamı da oraya sokmayın' derken; bazı kadınlar, kabinlerin içine sevgilisini ya da kocasını sokuyormuş.

"EŞİNİZİN KABİNİN İÇİNDE NE İŞİ VAR"

Bu sadece iç çamaşırı alırken değil, normal kıyafet denenirken eşinizin o kabinin içinde ne işi var, onu anlamış değilim.

Yani siz soyunma kabinine kocanızla veya karınızla girecek kadar neyin rahatlığındasınız ve sizin değer yargılarınız nedir? Sizin toplumdaki adabımuaşeret kuralları nedir? Size hiç mi evde bir değerler eğitimi gösterilmedi?"

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Vay vay

Ülke yozlaşma ve çürümüşluk içinde. Bu hanımefendi kıyafet derdinde..
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