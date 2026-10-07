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Sabah gazetesi yazarı, Fatma Betül Sayan Kaya ve Hayati Yazıcı’yı yerden yere vurdu: Ailecek ağlıyoruz diyeceğinize cevap verin

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Sabah gazetesi yazarı, Fatma Betül Sayan Kaya ve Hayati Yazıcı’yı yerden yere vurdu: Ailecek ağlıyoruz diyeceğinize cevap verin

Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok, kaleme aldığı köşe yazısında AK Partili Fatma Betül Sayan Kaya ve Hayati Yazıcı'yı hedef alarak çok sert eleştirilerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın omuzlarındaki ağır yüke dikkat çeken Altınok, refah ve servet artışlarıyla gündeme gelen isimlerin gazete arayıp ağlamak yerine hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini vurguladı. Merhum Alev Alatlı'nın sözleriyle iktidar içindeki ticari pozisyonları eleştiren yazar, kişisel ikbal peşinde koşanların ülkenin yakasından düşmesini istedi.

#1
Foto - Sabah gazetesi yazarı, Fatma Betül Sayan Kaya ve Hayati Yazıcı’yı yerden yere vurdu: Ailecek ağlıyoruz diyeceğinize cevap verin

Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok, AK Parti MKYK Üyesi görevinden istifa eden eski eski AK Partili Fatma Betül Sayan Kaya ve AK Parti Genel Başkan Vekili Hayati Yazıcı'ya yönelik sert eleştirilerde bulundu.

#2
Foto - Sabah gazetesi yazarı, Fatma Betül Sayan Kaya ve Hayati Yazıcı’yı yerden yere vurdu: Ailecek ağlıyoruz diyeceğinize cevap verin

"Uğraşacak başka iş mi bulamadınız?" başlıklı yazısında Altınok, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem iç hem de dış politikada ağır bir yükü omuzladığını vurgulayarak, siyaset ve bürokraside kişisel bekalarının derdine düşenlerin hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini belirtti. Yazısında eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın geçmişte Hollanda'nın Rotterdam kentinde yaşadığı kriz hatırasına atıfta bulunan Altınok, Kaya'nın refah ve servet artışı iddiaları karşısındaki tutumunu eleştirdi. Altınok, "Gazetecileri arayıp 'ailecek ağlıyoruz' diyeceğine önce bunun cevabını versin." ifadelerini kullandığını kaydetti.

#3
Foto - Sabah gazetesi yazarı, Fatma Betül Sayan Kaya ve Hayati Yazıcı’yı yerden yere vurdu: Ailecek ağlıyoruz diyeceğinize cevap verin

Yazısının devamında oğlunun adı fon soruşturmasında geçen AK Partili Hayati Yazıcı'ya değinen Altınok, oğluna ait olduğu belirtilen varlık yönetim şirketini ve banka borçlarının tahsilatına yönelik ticari faaliyetleri gündeme getirdi. Hayati Yazıcı'nın "Oğlumun işlerinin legal ve ahlaki olduğuna kefilim" şeklindeki açıklamasını hatırlatan Altınok, dar gelirli vatandaşların ekonomik sıkıntı yaşadığı bir dönemde iktidar üyesi bir siyasetçinin ailesine bu tür ticari pozisyonların yakışmayacağını savundu.

#4
Foto - Sabah gazetesi yazarı, Fatma Betül Sayan Kaya ve Hayati Yazıcı’yı yerden yere vurdu: Ailecek ağlıyoruz diyeceğinize cevap verin

Merhum yazar Alev Alatlı'nın "Bir işin legal olması, ahlaki olduğunu göstermez" sözünü hatırlatan Altınok, fondan milyarlarca lirayı yurt dışına kaçıranlar arasında her siyasi çevreden isim bulunduğunu belirtti.

#5
Foto - Sabah gazetesi yazarı, Fatma Betül Sayan Kaya ve Hayati Yazıcı’yı yerden yere vurdu: Ailecek ağlıyoruz diyeceğinize cevap verin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ateş çemberinde yürüdüğünü ifade eden Altınok, ülkenin geleceğini teferruat görüp kişisel ikbal peşinde koşanların Türkiye'nin yakasından düşmesi gerektiğini belirtti.

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