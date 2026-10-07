Sabah gazetesi yazarı, Fatma Betül Sayan Kaya ve Hayati Yazıcı’yı yerden yere vurdu: Ailecek ağlıyoruz diyeceğinize cevap verin
Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok, kaleme aldığı köşe yazısında AK Partili Fatma Betül Sayan Kaya ve Hayati Yazıcı'yı hedef alarak çok sert eleştirilerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın omuzlarındaki ağır yüke dikkat çeken Altınok, refah ve servet artışlarıyla gündeme gelen isimlerin gazete arayıp ağlamak yerine hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini vurguladı. Merhum Alev Alatlı'nın sözleriyle iktidar içindeki ticari pozisyonları eleştiren yazar, kişisel ikbal peşinde koşanların ülkenin yakasından düşmesini istedi.