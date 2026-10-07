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Gündem Vefatının ikinci yıldönümü: Başkan Erdoğan Recai Kutan'ı andı
Gündem

Vefatının ikinci yıldönümü: Başkan Erdoğan Recai Kutan'ı andı

Yeniakit Publisher
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Vefatının ikinci yıldönümü: Başkan Erdoğan Recai Kutan'ı andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk siyasi tarihinin önemli isimlerinden Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'ı vefatının ikinci yılında andı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Ülkemize ve milletimize önemli hizmetleri bulunan Mehmet Recai Kutan'ı ebedi aleme irtihalinin 2'nci yılında rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

7 Ekim 2024’te yaşlılığa bağlı sağlık sorunları sebebiyle 94 yaşında hayata vedan eden Recai Kutan Ankara Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilmişti.

7 Ekim 2024: Recai Kutan'ın vefatı (Eski Bakan)
7 Ekim 2024: Recai Kutan'ın vefatı (Eski Bakan)

Tarih

7 Ekim 2024: Recai Kutan'ın vefatı (Eski Bakan)

 

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