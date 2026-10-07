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Canan Karatay işaret ederek uyardı: Suyu egzamanın kökünü kazıyor... Yüzde sivilce sona erecek! Bilmekte fayda var

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Canan Karatay işaret ederek uyardı: Suyu egzamanın kökünü kazıyor... Yüzde sivilce sona erecek! Bilmekte fayda var

Prof. Dr. Canan Karatay, YouTube kanalında son dönemde popüler olan glutatyonu eksikliğine işaret ederek uyarılarda bulundu. Yüzde çıkan sivilcelere karşı sülfür içeren bu gıdaların faydası var.

#1
Foto - Canan Karatay işaret ederek uyardı: Suyu egzamanın kökünü kazıyor... Yüzde sivilce sona erecek! Bilmekte fayda var

YouTube kanalında son dönemde popüler olan glutatyonu anlattı. Karatay'a göre bu antioksidan, bağışıklık sisteminin en önemli parçalarından biri. Karatay, sivilce, egzama ve sedef gibi cilt sorunlarının glutatyon eksikliğine işaret edebileceğini savundu. Ancak ona göre glutatyon tek başına yeterli değil. Glutatyonun işe yaraması için üç yardımcıya ihtiyaç var.

#2
Foto - Canan Karatay işaret ederek uyardı: Suyu egzamanın kökünü kazıyor... Yüzde sivilce sona erecek! Bilmekte fayda var

Karatay, glutatyonun vücudun, özellikle de karaciğerin ürettiği en önemli antioksidanlardan biri olduğunu hatırlattı. Son dönemde damardan uygulanmasının moda haline geldiğini de söyledi. Karatay'ın anlattığına göre glutatyon vücutta şu işleri üstleniyor: Ağır metallerin vücuttan atılmasına yardım ediyor. Metabolizma sonucu oluşan atıkların temizlenmesine katkı sağlıyor. Bağışıklık sistemini destekliyor. Ancak Tek Başına Yetmiyor Karatay bu konuda net konuştu: 'Glutatyon sülfür olmasa işe yaramaz. Selenyum olmasa işe yaramaz. Magnezyum olmasa işe yaramaz.'

#3
Foto - Canan Karatay işaret ederek uyardı: Suyu egzamanın kökünü kazıyor... Yüzde sivilce sona erecek! Bilmekte fayda var

Karatay'a göre vücutta glutatyon eksik olduğunda halsizlik görülebiliyor. Cilt de bu durumdan etkileniyor. Karatay; egzama, sedef hastalığı (psoriasis), ciltte kuruma ve dökülme ile ergenlikte ya da sonrasında görülen sivilcelerin glutatyon, sülfür, selenyum ve magnezyum eksikliğine işaret edebileceğini söyledi. Ancak Karatay, damardan glutatyon uygulamasından yana olmadığını belirtti. Uygulanacaksa yanında mutlaka magnezyum ve selenyum da verilmesi gerektiğini, aksi halde 'boşa gideceğini' savundu. Bilmekte Fayda Var Sivilce, egzama ve sedefin genetik, hormonal ve bağışıklıkla ilgili pek çok farklı nedeni olabiliyor. Cilt sorunlarında ve takviye ya da damardan uygulama kararlarında mutlaka bir hekime danışmak gerekiyor.

#4
Foto - Canan Karatay işaret ederek uyardı: Suyu egzamanın kökünü kazıyor... Yüzde sivilce sona erecek! Bilmekte fayda var

Karatay, glutatyonun besinlerle desteklenmesinin çok önemli olduğunu vurguladı. Bunun için sülfür içeren besinlere dikkat çekti: Sarımsak Soğan ve kırmızı soğan Lahana Kış sebzeleri Karatay'a göre bu sebzelerin turşusu fermente olduğu için daha da faydalı. Ancak sebzelerin ilaçsız, yani tarım ilacı kullanılmadan yetiştirilmiş olması gerektiğinin altını çizdi. Stres ve Ameliyat Sonrası Dönem Karatay, ilaçların ve tarım ilaçlarının yarattığı toksinlerin, fiziksel ve zihinsel stresin ve ameliyat sonrası dönemin vücutta serbest radikalleri artırdığını, glutatyonun bu etkilere karşı da koruduğunu savundu.

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