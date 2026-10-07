Canan Karatay işaret ederek uyardı: Suyu egzamanın kökünü kazıyor... Yüzde sivilce sona erecek! Bilmekte fayda var

Karatay'a göre vücutta glutatyon eksik olduğunda halsizlik görülebiliyor. Cilt de bu durumdan etkileniyor. Karatay; egzama, sedef hastalığı (psoriasis), ciltte kuruma ve dökülme ile ergenlikte ya da sonrasında görülen sivilcelerin glutatyon, sülfür, selenyum ve magnezyum eksikliğine işaret edebileceğini söyledi. Ancak Karatay, damardan glutatyon uygulamasından yana olmadığını belirtti. Uygulanacaksa yanında mutlaka magnezyum ve selenyum da verilmesi gerektiğini, aksi halde 'boşa gideceğini' savundu. Bilmekte Fayda Var Sivilce, egzama ve sedefin genetik, hormonal ve bağışıklıkla ilgili pek çok farklı nedeni olabiliyor. Cilt sorunlarında ve takviye ya da damardan uygulama kararlarında mutlaka bir hekime danışmak gerekiyor.