MHP lideri Devlet Bahçeli'den "3 Ekim Türk Dünyası Günü" mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "3 Ekim Türk Dünyası Günü" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, 3 Ekim 2009'da Nahçıvan'da Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan tarafından imzalanan Nahçıvan Anlaşması'nın, Türk dünyasında çok taraflı işbirliğinin kurumsal bir zemine taşınması bakımından müstesna bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Anlaşma ile Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyinin, bilinen adıyla Türk Keneşinin kuruluşunun temellerinin atıldığını anımsatan Bahçeli, Nahçıvan Anlaşması'nın, Türk devletleri arasındaki tarihi, kültürel ve beşeri bağların çağın şartlarına uygun bir kurumsal yapı içerisinde geliştirilmesi bakımından bir iradenin tezahürü olduğunu bildirdi.

Bu iradenin, 2010'da İstanbul'da gerçekleştirilen zirveyle kurumsal mahiyet kazandığını ve Türk Keneşinin faaliyetlerine başladığını hatırlatan Bahçeli, şöyle devam etti:

"Geçen süre içerisinde Türk devletleri arasındaki münasebetler, siyasi ve diplomatik temaslardan ekonomiye, ulaştırmadan enerjiye, eğitimden kültüre, güvenlikten bilim ve teknolojiye kadar uzanan geniş bir işbirliği perspektifiyle derinlik kazanmıştır. Böylece tarihi bağlar, yalnızca geçmişin hatırası olarak korunmamış, geleceğin müşterek imkanlarını şekillendiren bir zemine dönüştürülmüştür. 12 Kasım 2021'de İstanbul'da gerçekleştirilen 8. Zirve'de Türk Keneşinin adı 'Türk Devletleri Teşkilatı' olarak değiştirilmiş, Türk dünyasındaki işbirliği daha kapsamlı ve kurumsal bir hüviyete kavuşturulmuştur.

Bugün Türk Devletleri Teşkilatı, Türk devletlerinin ortak meselelerini istişare, dayanışma ve işbirliği anlayışı içerisinde ele alan, siyasi, ekonomik, kültürel ve stratejik alanlarda ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayan önemli bir uluslararası teşkilat olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Türk dünyasının istikbali, tarihi hafızanın muhafazası, kültürel bağların güçlendirilmesi ve sahip olunan müşterek mirasın bilim, teknoloji, ekonomi, eğitim ve diplomasi alanlarında somut kazanımlara dönüştürülmesiyle şekillenecektir."

"Bu iradenin daha ileri seviyelere taşınması önem arz etmekte"

Nahçıvan Anlaşması ile ortaya konulan iradenin, Türk dünyasının geleceğine uzanan kurumsal vizyonun temel taşlarından biri olduğuna inandığını belirten Bahçeli, "Bu iradenin daha ileri seviyelere taşınması, devletlerimiz arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesi, ortak menfaatlerin korunması ve Türk dünyasının bölgesel ve küresel ölçekte daha etkin bir konuma ulaşması bakımından önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak, "dilde, fikirde, işte birlik" ülküsünü Türk dünyasında kurumsal bir anlayışa dönüştürmek, soydaşları aynı ülkü ve gelecek tasavvuru etrafında buluşturmak için mücadele eden bütün mefkure sahiplerini saygıyla yad ettiklerini bildiren Bahçeli, şunları kaydetti:

"Türklük idealini yüreğinde taşıyarak ömrünü bu kutlu davaya vakfeden, gerektiğinde canını bu yola adayan bütün dava ve fikir insanlarımızın aziz hatıralarını hürmetle anıyor, onların bıraktığı fikri ve manevi mirası gelecek nesillere aktarmayı tarihi bir sorumluluk kabul ediyoruz. Bugün Türk dünyasının birlik ve dayanışması için emek veren, Türk milletinin geleceğine katkı sunan bütün gönül erlerine de şükranlarımızı arz ediyoruz. Bu anlamlı tarih vesilesiyle 3 Ekim Türk Dünyası Günü'nü kutluyor, Türk devletleri ve soydaşlarımız arasındaki kardeşlik hukukunun, dayanışmanın ve işbirliğinin daha da güçlenmesini temenni ediyoruz. Türk dünyasının birliği, dirliği ve istikbali daim olsun."