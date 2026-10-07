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Pendik'te freni patlayan hafriyat kamyonu binaya daldı: Sürücü araçtan atlayarak kurtuldu!

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Pendik'te freni patlayan hafriyat kamyonu binaya daldı: Sürücü araçtan atlayarak kurtuldu!

İstanbul Pendik'te freni arızalanan hafriyat kamyonu 6 katlı binaya çarptı; sürücünün atlayarak kurtulduğu kazada bina hasar gördü.

#1
Foto - Pendik'te freni patlayan hafriyat kamyonu binaya daldı: Sürücü araçtan atlayarak kurtuldu!

Kaza, saat 15.50 sıralarında Kurtköy Mahallesi Rabia Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaat alanında hafriyat atığı yüklenen kamyon hareket ettiği sırada kontrolden çıktı. İddiaya göre freninde meydana gelen sorun nedeniyle ilerlemeye devam eden kamyondan sürücü atlarken, araç 6 katlı binaya dalarak giriş katındaki dükkâna girdi.

#2
Foto - Pendik'te freni patlayan hafriyat kamyonu binaya daldı: Sürücü araçtan atlayarak kurtuldu!

Çarpmanın etkisiyle dükkânda hasar meydana gelirken, binanın 1. katındaki dairenin yatak odasının bir bölümü de zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

#3
Foto - Pendik'te freni patlayan hafriyat kamyonu binaya daldı: Sürücü araçtan atlayarak kurtuldu!

Bina yöneticisi Muhammet Ayyıldız, "Hafriyat kamyonu yukarıdaki inşaattan hafriyat aldığı sırada, hafriyatı yükledikten sonra freni patlıyor, bildiğim kadarıyla, dediklerine göre. Kamyon yükü aldıktan sonra freni patladığı için kayarak bizim binaya giriyor. O sırada şoför de atlıyor kamyondan.

#4
Foto - Pendik'te freni patlayan hafriyat kamyonu binaya daldı: Sürücü araçtan atlayarak kurtuldu!

Şoför yaralandı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burası bu şekilde, binamız zarar gördü. Kamyon çıktıktan sonra daha detaylı bakılacak. Gördüğünüz gibi şu an zarar görmüş durumda. 1. kattaki dairede odanın bir kısmı gitmiş" dedi. Kaza anı ise binadaki güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Yorumlar

ziyaretçi

Fren patlamaz aşırı hız yapıyorlar doğru viteste kullandığın kamyon fren olmasa da gaz kestiğinde yavaşlar aşırı hızlı gidiyorlar duramayınca fren patladı yalanını sallıyorlar halkın canını tehlikeye atan bu cellatların cezaları ikiye katlanmalı.
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