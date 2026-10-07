Başkan Görgel; “Hiçbir Ayrım Yapmadan Çalışıyoruz, Eksiklikler Tek Tek Giderilecek”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı’na katıldı. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen program; 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kayseri Milletvekili ve Kahramanmaraş İl Koordinatörü Şaban Hopuroğlu, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Tuba Köksal, Mevlüt Kurt, Mehmet Şahin, İrfan Karatutlu, AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı Ahmet Özdemir, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz, Gençlik Kolları Başkanı Furkan Ünaldı, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca, ilçe başkanları, teşkilat mensupları ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Başkan Görgel, geçtiğimiz günlerde AK Parti’ye Katılan Dulkadiroğlu ve Türkoğlu Belediye Başkanları ile güçlü teşkilat yapısı ve yerel yönetim koordinasyonuyla çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti. Program sonunda AK Parti’ye katılan Dulkadiroğlu, Türkoğlu, Göksun ve Ekinözü Belediye Meclis Üyelerine AK Parti rozetleri takıldı.

“114 Projenin 71’inde Çalışmalarımızı Başlattık”

Programa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Bugüne kadar beraber çalışmaktan mutluluk duyduğum Dulkadiroğlu ve Türkoğlu Belediye Başkanlarımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Yerel yönetimler olarak vatandaşlarımızı en büyük muhatabıyız. İlçe belediyelerimiz ile hiçbir ayrım gözetmeksizin büyük bir gayretle hizmet etmeye çalışıyoruz. İstişarelerimizi daha güçlü yapacağız, vatandaşlarımızın eksikliklerini bir bir kapatmaya devam edeceğiz. Seçim döneminde vatandaşlarımıza söz verdiğimiz 114 projenin 71’inde çalışmalarımızı başlatmış bulunuyoruz. Bu da bizlerin hemşehrilerimize verdiğimiz sözleri takipçisi olduğumuzun göstergesi. Altyapı konusunda Kahramanmaraş’ta çok büyük bir iş yapıyoruz. 30 yılda yapılacak işlerin 3 sene gibi bir zaman diliminde sonuna gelmiş bulunuyoruz. Altyapısı biten yerlerde konforu yükseltecek şekilde üstyapıları da yapmaya çalışıyoruz. Bu işler bittiğinde alt ve üst yapısı ile Kahramanmaraş deprem öncesi koşullarda fiziki anlamda çok daha iyi koşullara taşınmış olacak. Bu sürece destek olan tüm vatandaşlarıma ayrıca teşekkür ediyorum. Bizim tek derdimiz Kahramanmaraş, bu şehrin insanına hizmet” ifadelerini kullandı.