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Gündem CHP'de Cemil Tugay kavgası paçalardan akıyor! İtiraf gibi açıklama: "Hain oğlu haindir"
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CHP'de Cemil Tugay kavgası paçalardan akıyor! İtiraf gibi açıklama: "Hain oğlu haindir"

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CHP'de Cemil Tugay kavgası paçalardan akıyor! İtiraf gibi açıklama: "Hain oğlu haindir"

İzmir Büyükşehir Belediyesi üzerinden patlak veren kriz CHP'yi bir kez daha birbirine düşürdü. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Genel Başkan Özgür Özel'in kurultay süreçlerindeki kirli pazarlıklarını ve liyakatsiz aday tercihlerini ifşa ederek adeta parti liderliğine 'hain' göndermesinde bulundu.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, genel başkanlığı devrederken Özgür Özel'e Tugay hakkında uyarıda bulunduğunu ancak Özel'in uyarıyı dinlemek yerine bizzat Tugay'a taşıdığını ilk kez açıkladı.

Sarı, Kılıçdaroğlu ile Özel arasında Tugay hakkında geçen konuşmaya ilişkin ayrıntılı bilgiyi ilk kez kamuoyuyla paylaştı:

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 2024 seçimlerinden önce kurultaydan sonra koltuğu sayın Özgür Özel’e bıraktığı devir teslim töreni esnasında Özel'e Tugay’la ilgili bazı değerlendirmelerde bulunuyor. ‘Cemil Tugay’ı bir daha aday göstermeyiniz. Çünkü bu Cemil Tugay Karşıyaka’da Cengiz İnşaat’la işbirliği yapıyor iş tutuyor. Ahlaki bir durumda değildir. Bunu aday yapmayınız’ diyor. Uyarıyor. Sayın Özgür Özel ise konunun muhattaplarıyla paylaşıyor, Tugay’la paylaşıyor. Sayın Kılıçdaroğlu’nun uyarılarını yok sayarak Büyükşehir’e aday yapıyor”

SATIP GİDENLER HAİNDİR, HAİN OĞLU HAİNDİR

Aday yaparken ne diyor? ‘Sütte leke var onda yok’ diyor, bu kadar da kefil oluyor. ‘Asla bizi satmaz harama el uzatmaz sonuna kadar arkasındayım’ diyerek kefil oluyor. Gelmiş olduğumuz noktada ise ‘Partisini satmayanlar kardeşimdir satıp gidenler haindir, hain oğlu haindir.’ diyor.

İlk defa sayın Özgür Özel’e katılıyorum. Biz de aynı şeyi söylüyoruz, ‘Partisini satıp çekip gitmeyenler kardeşimizdir. Gidenler hain oğlu haindir’ Kendi içinde bir öz eleştiri yaptığını düşünmek istiyorum.

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