Jeffrey Sachs Türkiye'yi işaret ederek uyardı: ABD ve AB sizi kurtaramayacak

Programda eski CIA Direktörü William Burns'ün dört yıl önceki Ermenistan ziyareti ve ABD'nin bölgedeki faaliyetleri de gündeme geldi. ABD'nin dış politikasının egemenlik ve hegemonya anlayışına dayandığını belirten Sachs, şunları kaydetti: "ABD, Rusya ve Çin'le bir savaş halinde olduğu ve bu iki güce karşı hakimiyet kurması gerektiği fikrine sahip. Bunu yapmak için ABD hibrit savaş yöntemlerini kullanıyor. Ekonomik yaptırımlar uyguluyor, tehditler kullanıyor, rüşvet kullanıyor, rejim değişikliği operasyonları yürütüyor, diğer ülkelerin seçimlerine müdahale ediyor, dünya genelinde 80 ülkede askeri üs bulunduruyor, savaşa giriyor. Bunun bir örneği de 28 Şubat'ta başlayan İran vakasıdır. Dolayısıyla bu, ekonomik, askeri, açık, gizli ve finansal unsurları olan bir hibrit savaş."