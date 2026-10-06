Jeffrey Sachs Türkiye'yi işaret ederek uyardı: ABD ve AB sizi kurtaramayacak
Prof. Dr. Jeffrey Sachs, Ermenistan'ın son dönemdeki politikalarına eleştiriler getirerek Ukrayna örneğiyle uyarılarda bulundu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Prof. Dr. Jeffrey Sachs, Ermenistan'ın son dönemdeki politikalarına eleştiriler getirerek Ukrayna örneğiyle uyarılarda bulundu.
Katıldığı bir programda Ermenistan'ın dış politikasını değerlendiren Prof. Dr. Jeffrey Sachs, ABD ve Avrupa Birliği'nin Erivan'ı kurtarmayacağını belirterek, Ukrayna'nın düştüğü hataya düşülmemesi gerektiği uyarısında bulundu.
Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı Prof. Dr. Jeffrey Sachs, katıldığı bir YouTube programında Ermenistan'ın dış politikasına ve Batı ile olan ilişkilerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çözümün Türkiye gibi komşu ülkelerle uzlaşmaktan geçtiğini belirten Sachs, "Ermeniler böyle olduğuna inanıyor olsalar da ABD'nin hedefi İran, Ermenistan'ı kurtarmayacak." dedi.
Ermenistan'ın Avrupa Birliği'ne üyelik başvurusu yapma isteği ve Avrasya Ekonomik Birliği ile olan bağları arasındaki tercihe değinen Sachs, Erivan yönetiminin çok dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Bölgenin jeopolitik gerçeklerine dikkat çeken Sachs, "Bir haritaya bakın ve kendi muhakemenizi kullanın. Ermeniler böyle olduğuna inanıyor olsalar da ABD Ermenistan'ı kurtarmayacak. Ermeniler bunu umuyor olsalar da Avrupa Birliği de Ermenistan'ı kurtarmayacak. Dikkatli olun. Kafkasya bölgesindesiniz. Türkiye'ye, İran'a ve Rusya'ya yakınsınız. Karmaşık gündemleri olan komşularınız var." diye konuştu.
Avrupa Birliği'nin Ermenistan'ı kurtaracağına inanmanın gerçeklikten çok bir temenni olduğunu anlatan Sachs, "Stratejik olarak ABD'nin Ermenistan'ı kurtaracağını düşünerek hareket etmek ise Ukrayna'nın inandığı şeyin aynısı: 'Tamam, savaşacağız çünkü ABD bizi koruyor.' Sadece dikkatli olun. Ermenistan komşularıyla barış içinde yaşamalı. En yüksek öncelik bu olmalı." ifadelerini kullandı.
Ermenistan'ın köklü bir geçmişe sahip olduğunu hatırlatan Sachs, Erivan'ın dış politikada hayalperest yaklaşımlardan uzak durması gerektiğini belirterek, "Ermenistan sadece bir ülke değil, büyük bir medeniyettir. Bir medeniyet olarak geçmişi belki 10 bin yıl öncesine kadar uzanıyor. Dikkatli olun, ihtiyatlı olun ve dünyanın öbür ucundan mucizeler geleceğine inanmayın." dedi.
Programda eski CIA Direktörü William Burns'ün dört yıl önceki Ermenistan ziyareti ve ABD'nin bölgedeki faaliyetleri de gündeme geldi. ABD'nin dış politikasının egemenlik ve hegemonya anlayışına dayandığını belirten Sachs, şunları kaydetti: "ABD, Rusya ve Çin'le bir savaş halinde olduğu ve bu iki güce karşı hakimiyet kurması gerektiği fikrine sahip. Bunu yapmak için ABD hibrit savaş yöntemlerini kullanıyor. Ekonomik yaptırımlar uyguluyor, tehditler kullanıyor, rüşvet kullanıyor, rejim değişikliği operasyonları yürütüyor, diğer ülkelerin seçimlerine müdahale ediyor, dünya genelinde 80 ülkede askeri üs bulunduruyor, savaşa giriyor. Bunun bir örneği de 28 Şubat'ta başlayan İran vakasıdır. Dolayısıyla bu, ekonomik, askeri, açık, gizli ve finansal unsurları olan bir hibrit savaş."
CIA'in Amerikan dış politikasındaki baskın güç olduğuna ve dünyanın her yerinde faaliyet gösterdiğine işaret eden Sachs, kurumun denetlenemez yapısına dikkat çekti. Güney Kafkasya'nın ABD için taşıdığı anlama değinen Sachs, "Elbette Güney Kafkasya, ABD tarafından uzun süredir, Ermenistan'ın çıkarları için değil, öncelikle Rusya'ya veya İran'a karşı mücadele etmek amacıyla, bölgedeki komşularınıza karşı stratejik bir operasyon sahası olarak görülüyor." değerlendirmesinde bulundu.
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