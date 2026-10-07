Kayseri'de iki işçi servisi peş peşe önlerindeki kepçeye çarptı: 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kayseri'nin Develi ilçesinde iki işçi servisi peş peşe önlerinde seyreden kepçeye çarptı. İşçi servislerinin şarampole savrulduğu kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi yaralandı.
Develi ilçesine bağlı Soysallı Mahallesi Şehit Üsteğmen Ömer Mavi Caddesi üzerinde Bahri Y. yönetimindeki işçi servisi ve Ö.S. yönetimindeki işçi servisi, önlerinde seyreden M.A. yönetimindeki kepçeye çarptı. Çarpmanın etkisiyle servis araçları şarampole savrulurken, kepçe de yan yattı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, UMKE, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti. Servis şoförü Bahri Y.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan 15 kişi hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin bölgede çalışmaları sürüyor.