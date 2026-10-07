  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “AK Parti Milletvekilleri ile Yasama Yılı Açılış Toplantısı”nda önemli açıklamalar SPK yalanladı, Selvi çıldırdı! SPK hesap sorma değil hesap verme makamında AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Fon için komisyona gerek yok, olay yargıda Belediye köstebeği savcı çıktı Fon soruşturmasında sıcak gelişme: 20 milyarla kaçtığı söylenen isimden haber var! Gezi ihaneti sırasında ‘Güzel günler göreceğiz’ paylaşımları... ‘Bilirkişi’ böyle diyorsa vay memleketin haline! Bakan Ersoy: Dünya turizm modelimizi örnek alıyor! Türkiye turizmde 11 basamak sıçradı Aydınlık’ın Said Nursi manşetine sert tepki! FETÖ'cü hainleri sevindiren manşet! YP’li Çeşme Belediyesi’nde 11 kişinin gözaltına alındığı operasyonda şok detaylar ortaya çıktı! Belediye evraklarını yakarken suçüstü İmamoğlu ve Özel’in siyasi yasaklı duruma düşmesi an meselesi! 'Ahmak' Ekrem'i 'Butlan' Özgür'ü götürecek!
Gündem Trabzon'da kontrolden çıkan otomobil site bahçesine uçtu
Gündem

Trabzon'da kontrolden çıkan otomobil site bahçesine uçtu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Trabzon'da kontrolden çıkan otomobil site bahçesine uçtu

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bir sitenin bahçesine düşmesi sonucu sürücü yaralandı.

M.K. idaresindeki 61 PC 895 plakalı otomobil, Karşıyaka Mahallesi Çalıkuşu Sokak'ta seyir halindeyken yoldan çıkarak bir sitenin bahçesine düştü.

 

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

 

Kazada yaralanan sürücü, Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Nevşehir’de korkunç kaza! 7 kişi yaralandı
Nevşehir’de korkunç kaza! 7 kişi yaralandı

Yerel

Nevşehir’de korkunç kaza! 7 kişi yaralandı

Kaza sonrası biri polis 3 kişiyi vuran ehliyetsiz ve alkollü sürücü tutuklandı!
Kaza sonrası biri polis 3 kişiyi vuran ehliyetsiz ve alkollü sürücü tutuklandı!

Gündem

Kaza sonrası biri polis 3 kişiyi vuran ehliyetsiz ve alkollü sürücü tutuklandı!

Onur Civelek'in kaza davası ertelendi, aile sürücünün yeniden tutuklanmasını istedi
Onur Civelek'in kaza davası ertelendi, aile sürücünün yeniden tutuklanmasını istedi

Aktüel

Onur Civelek'in kaza davası ertelendi, aile sürücünün yeniden tutuklanmasını istedi

Eskişehir çevreyolunda feci kaza! Takla atan otomobilin altına konulan kazık dikkat çekti
Eskişehir çevreyolunda feci kaza! Takla atan otomobilin altına konulan kazık dikkat çekti

Türkiye

Eskişehir çevreyolunda feci kaza! Takla atan otomobilin altına konulan kazık dikkat çekti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23