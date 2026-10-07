Trabzon'da kontrolden çıkan otomobil site bahçesine uçtu
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Trabzon’un Ortahisar ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bir sitenin bahçesine düşmesi sonucu sürücü yaralandı.
M.K. idaresindeki 61 PC 895 plakalı otomobil, Karşıyaka Mahallesi Çalıkuşu Sokak'ta seyir halindeyken yoldan çıkarak bir sitenin bahçesine düştü.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.