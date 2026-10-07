Netanyahu sandıkta kaybederse ne olacak? Seçim öncesi dikkat çeken senaryolar

NETANYAHU'NUN ÖNÜNDE İKİ SENARYO Netanyahu hükümetinin anketlerde güç kaybettiğine dikkat çeken Olçar'a göre, seçim sürecini kendi lehine çevirmek isteyen Netanyahu'nun önünde iki temel seçenek bulunuyor. Bunlardan ilkinin savaş ve seferberlik şartlarını gerekçe göstererek seçimlerin ertelenmesine yönelik bir ortam oluşturmak olduğunu ifade eden Olçar, ikinci ihtimalin ise sandığa bölgesel gerilimin en yüksek olduğu atmosferde gitmek olduğunu kaydetti. Olçar, özellikle Suriye üzerinden gelişebilecek ve Türkiye'nin de içerisine çekilmeye çalışılacağı bir gerilimin bu hesapta kullanılabileceğini değerlendiriyor. Ancak her iki senaryonun da İsrail seçmeninde ters tepme ihtimalinin bulunduğuna dikkat çekiyor.