Netanyahu sandıkta kaybederse ne olacak? Seçim öncesi dikkat çeken senaryolar
İsrail’de 27 Ekim’de yapılması planlanan genel seçimler yaklaşırken gözler Binyamin Netanyahu’nun atacağı adımlara çevrildi. Anketlerde hükümet kuracak çoğunluğa ulaşmakta zorlandığı belirtilen Netanyahu’nun seçim öncesinde bölgedeki gerilimi tırmandırabileceği değerlendirmesi yapılıyor. Doç. Dr. Kemal Olçar ise Netanyahu’nun iktidarı kaybetmesi halinde karşılaşabileceği hukuki süreçlerden Türkiye’ye yönelik muhtemel hamlelere kadar dikkat çeken senaryoları sıraladı.