İmamoğlu ve Özel’in siyasi yasaklı duruma düşmesi an meselesi! 'Ahmak' Ekrem'i 'Butlan' Özgür'ü götürecek!

CHP’yi şaibeli kurultayla ele geçiren ve belediyelerde yaşanan yüzlerce milyarlık yolsuzluktan sorumlu tutulan Ekrem İmamoğlu-Özgür Özel ikilisi, siyasi yasak tehlikesi ile karşı karşıya. İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi, ‘ahmak’ davasında İmamoğlu’na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına hükmederken, yanı sıra TCK’nın 53. maddesi uyarınca hakkında siyasi yasak uygulanmasını hükme bağlamıştı. Karar, 19 Eylül 2025 tarihinde İstinaf Mahkemesi tarafından da onandı. Yargıtay’ın da temyiz aşamasındaki kararı onaması halinde İmamoğlu’nun siyasi yasağı kesinleşmiş olacak. Böylece siyasi denklemden çıkacak. İmamoğlu’nun piyonu Özgür Özel’in de durumu hiç parlak değil. CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na yönelik alınan “mutlak butlan” kararının Yargıtay’da onanması halinde, Özel ve ekibinin de siyasi yasaklı durumuna düşeceği belirtiliyor. Yargıtay’ın kararı onaması halinde, Yeni Parti’yi kuran Özel ve arkadaşlarının milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması ve siyasi yasaklı durumuna düşmesi gündeme gelecek.

Hızlı yükselen hızlı düşer

Konuyu Akit’e değerlendiren Avukat Mehmet Yıldırım, şunları söyledi: “İmamoğlu’nun siyasi hayatı çoktan bitti. Çünkü birden fazla davada hükümler çıkmaya başladı. Özel de Silivri’ye eskisi gibi gitmemeye başladı. Onun da aslında ‘Özgür Özel Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’nü oluşturduğu biliniyor. Veli Ağbaba başta olmak üzere Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan buna benzer bir sürü insanla beraber çok daha problemli bir süreç yaşayacakları ortada. Ki Özel’in ayrıca Uşak’taki olayları, kendisine verildiği iddia edilen çantalar, paralar vesaireler gibi bir sürü iddialar kamuoyuna yansımış durumda. Beşiktaş’ta kızıyla ilgili rant davası. FETÖ ile ilgili yürüyen soruşturmalar, casusluk dosyasının içeriğini henüz bilmiyoruz. Özel’siz bir casusluk dosyasının olacağını da düşünmüyorum. Özel’in ikbalini geçtik Yeni Parti’nin de bir geleceğinin olduğunu düşünmüyorum. Özel’den sonra alternatif lider de yok. Kimi koyacaklar? Gökhan Günaydın’ı mı? Onun fezlekesi yok mu? Ya da Ali Mahir’i mi koyacaklar? Zaten liste başı olan Veli Ağbaba’yı mı koyacaklar? Yani bu anlamıyla hem Özgür Özel’in hem Ekrem İmamoğlu’nun zaten siyasi hayatlarının sonu geldi. Yani açık ve aleni bir şekilde tüm FETÖ’cü hesapların sahiplendiği, tüm FETÖ’cü firarilerin, FETÖ’nün meşhur silahşorları olan teröristlerin hepsinin desteklediği ‘Artık bizim bir partimiz var’ dediği bir partinin seçimi göreceğini ben düşünmüyorum. İmamoğlu ve Özel’in siyasette hızlı yükselişinin sonu, hızlı bir çöküşe dönüştü. Çünkü niyetleri siyaset, millete hizmet olmadığı için kendilerinden başka bir şey düşünmeyen, dış güçleri destekleyen bu ikilinin Türkiye siyaset tarihinden silinmesine az kaldı.”

SİYASİ YASAKLI KAÇINILMAZ

SAD Araştırma Başkanı Sadullah Özcan da şunları dile getirdi: “Mutlak butlan kararı Yargıtay’dan onaylandıktan sonra buna sebep olanlara dava açılması kaçınmazdır. Gidişat her ikisinin de bu mutlak butlan kararından dolayı ceza almaları ve siyasi yasaklı durumuna düşmeleri kaçınmazdır. Milletvekili olanların dokunulmazlığının kaldırılması gerekir. Bu durumda Yeni Parti’nin geleceği de karanlık olacaktır. Özgür Özel şu anda yargı kararlarına ‘siyasi’ olarak yaftalayıp, tanımadığını söyleyerek meydan okuyor. Ama bu tür yollarla yargıdan kaçılmayacağı ortadadır. Yargıtay’ın Yeni Parti isminin daha önce tescilli olduğunu bildirdiği resmi tebligatına rağmen ısrarla bu adı kullanarak yine yargıya tavır koyuyorlar. Gittikleri yolun yol olmadığını görüyoruz. Kış aylarında havalar soğurken, gerek butlan davası, gerek İmamoğlu ve Özel ile YP’nin kurumsal olarak yaşayacağı sıkıntılar siyaseti ısıtacak. Bunun yanında fon kriziyle beraber, siyasette yargının, bürokrasinin, sistemin mevzuatın açıklarından yararlanarak hem siyasi hem ekonomik rant devşiren kimler varsa tamamına dokunulduğunu da göreceğimizi düşünüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararlı duruşu sonucu kim varsa bunun bedelini ödeyeceklerdir.”