Selma Savcı yazdı: Bir memnun turist, bin turist yollar...

Tabii ki bu önerileri de dikkate alarak, özellikle akın akın turistleri ağırlayan başta Antalya bölgemiz olmak üzere hem Akdeniz hem de Ege'nin turist çeken illeri konusunda fırsatçılara ve olayları her daim 'Bodrum'da lahmacun fiyatları' adı altında böylesi çalışılan bir Kültür ve Turizm Bakanlığı ve en önemlisi de Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Türkiye'nin turizmin tanıtılması ve geliştirilmesinden sorumlu devlet kurumu olan ve 15 Temmuz 2019 tarihinde kurulmuş olup, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı bir şekilde büyük bir gayretin altına imza atanların olduğunu da düşünürsek daha kararlı ve en önemlisi de daha radikal kararlarla dünya sıralamasında emin adımlarla yolumuza devam edeceğimiz kuşkusuzdur.