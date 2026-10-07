Selma Savcı yazdı: Bir memnun turist, bin turist yollar...
yeniakit.com.tr yazarı Selma Savcı turizmde Türkiye'nin yükselişine dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.
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yeniakit.com.tr yazarı Selma Savcı turizmde Türkiye'nin yükselişine dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.
İşte o yazı;
Her gün ajanslara bu haberlerin düştüğünü görmek aslında ülke bazında inanılmaz bir turizm trafiğini iliklerimize kadar yaşadığımızın göstergesidir... Bazı şeyleri belgelerle konuşmak her daim doğru olan bir yaklaşımdır...
Muğla'nın Bodrum ilçesine "Renaissance" ve "Marella Discovery" isimli kruvaziyerler, toplam 2 bin 888 turist getirdi ve yine Bodrum'a "AIDAblu" adlı kruvaziyer, 2 bin 243 turist getirdi.
Bu sadece bir iki örnekle geçiştirebileceğimiz veriler... Marmaris, Fethiye ve özellikle Antalya ve bölgelerine akan turistin açıklanan verilerle daha da netleştiğini anlamak mümkün.
Öncelikle Türkiye, uluslararası turist sayısı ve UN Tourism verilerine göre dünya turizm sıralamasında 4. sırada yer alıyor. Türkiye, son açıklanan yıllık verilere göre 50-60 milyon bandının üzerinde yabancı ziyaretçi ağırlamaktadır. Küresel sıralamada zirvedeki yerleri sırasıyla Fransa, İspanya, ABD ve Türkiye paylaşmaktadır.
Bakınız bu rakamlar birilerinin kulaklarına üflenmesiyle ortaya çıkan ve şirinlik olsun diye gelişigüzel yapılan çalışmalar değil. Tam bir turizm cenneti olduğumuzu anlamamız gerekli. Bu sadece yaz turizmi için değil kış turizmi için de hem Erzurum'umuz hem de Erciyes'imizin nasıl bir mücadele ile çalıştığını yakından gören birisi olarak, bu notları da eklemek lazım. Hem Uludağ, hem Kartepe, hem Kartalkaya'daki turizm akışını da unutmamak lazım.
Gelelim bu konuda görüşlerine yer vermek istediğim Kaşif Bey'in açıklamalarına...
Ne diyor Sayın Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, Türkiye’nin turizmde yeni hikayeler oluşturması, çeşitliliği artırması ve deneyim odaklı turizm ürünlerini geliştirmesi gerektiğini söyledi.
Antalya ve İstanbul’un, Türkiye’nin turizm hareketinin yaklaşık yüzde 80’ini göğüslediğini kaydeden Kavaloğlu, “Dolayısıyla turizm Türkiye geneline ne kadar çok yayılırsa o kadar çok gelişecek. İspanya, 17 destinasyona özel pazarlama yapıyor. Merkezi ve yerel yönetimlerin turizm konusunda koordineli çalışması önemli” dedi. Tarih ve gastronomi Türkiye’nin mevcut turizm merkezlerinin dışına çıkarak yeni destinasyonlar oluşturması gerektiğini söyleyen Kavaloğlu, şöyle devam etti: “İnsanların deneyim turizmi yapmasını sağlayacak imkanlarımız da var. Dolayısıyla sadece deniz, kum, güneşle gelebildiğimiz nokta belli. Türkiye tarih, sanat, kültürel miras, gastronomi, alışveriş, kırsal yaşamın yanı sıra balon turundan yamaç paraşütüne, kayaktan kaplıcalara kadar çok farklı alanlarda turiste deneyim sunulabiliyor.”
Antalya’nın yılda 17 milyon yabancı turist ağırladığını belirten Kavaloğlu, bu yoğunluğun kentte önemli bir turizm ekosistemi ve istihdam oluşturduğunu dile getirdi. Turist sayısının azaltılarak daha yüksek harcama yapan turistlerin hedeflenmesine yönelik görüşlere değinen Kavaloğlu, Antalya’nın mevcut turizm hacminin korunması gerektiğini söyledi. Kavaloğlu, “17 milyon turistin gelmesiyle oluşan ekosistemin bozulmaması gerekiyor. Bu rakamın azalmadan, daha nitelikli turistin bunun üzerine koyarak gitmesi gerekiyor” diye konuştu.
Tabii ki bu önerileri de dikkate alarak, özellikle akın akın turistleri ağırlayan başta Antalya bölgemiz olmak üzere hem Akdeniz hem de Ege'nin turist çeken illeri konusunda fırsatçılara ve olayları her daim 'Bodrum'da lahmacun fiyatları' adı altında böylesi çalışılan bir Kültür ve Turizm Bakanlığı ve en önemlisi de Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Türkiye'nin turizmin tanıtılması ve geliştirilmesinden sorumlu devlet kurumu olan ve 15 Temmuz 2019 tarihinde kurulmuş olup, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı bir şekilde büyük bir gayretin altına imza atanların olduğunu da düşünürsek daha kararlı ve en önemlisi de daha radikal kararlarla dünya sıralamasında emin adımlarla yolumuza devam edeceğimiz kuşkusuzdur.
Turizm sadece, deniz ve kum olarak adlandırılmamalı, bunun içinde eşsiz lezzetlerimiz olan gastronomi bölümü iyi tahlil edilmeli ve ona göre de kalıcı ve bölge esnafıyla el ele verilerek müthiş adımların altına imzalar atılmalıdır.
Unutulmamalı ki; bu cennet vatanımızın doğusundan batısına kadar her karış toprağı bizim için bulunmaz bir nimettir. Bu görüşü idrak edebilen ve bu görüşün altında birleşen nice vatan evlatlarıyla ben büyük turizm başarılarına imza atacağımızdan şüphe duymuyorum. Son olarak şu sözle noktalayalım, "Bir memnun turist, bin turist yollar" felsefesini inşa edip, yanlış mantalitede olan insanları da aramızdan temizlersek, turizm cenneti olan ülkemizin önü her daim açık olacaktır vesselam....
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