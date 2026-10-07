En güçlü milli takımlar belli odu! Türkiye'nin sırası şok etti!
Avrupa'da Uluslar Ligi maçları devam ederken, Football Ranked tarafından yayınlanan dünyanın en güçlü milli takımları listesini açıkladı. İşte Türkiye'nin sırası...
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Avrupa'da Uluslar Ligi maçları devam ederken, Football Ranked tarafından yayınlanan dünyanın en güçlü milli takımları listesini açıkladı. İşte Türkiye'nin sırası...
Football Ranked verilerine dayanılarak hazırlanan ve dünyanın en güçlü milli takımlarını gözler önüne seren güncel liste futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Özellikle A Milli Futbol Takımımızın listedeki konumu sporseverlerin büyük ilgisini çekti.
İşte dünyanın en güçlü milli takımları listesi…
22- Türkiye
21- Ekvador
20- Uruguay
19- Amerika Birleşik Devletleri
18- Danimarka
17- Norveç
16- Japonya
15- Hırvatistan
14- İtalya
13- İsviçre
12- Fas
11- Meksika
10- Belçika
9- Almanya
8- Kolombiya
7- Portekiz
6- Hollanda
5- Brezilya
4- Fransa
3- İngiltere
2- Arjantin
1- İspanya
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