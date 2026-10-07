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Gündem Hafız kızlara ‘koyun sürüleri’ diyen İslam düşmanı öğretmene suç duyurusu!
Gündem

Hafız kızlara ‘koyun sürüleri’ diyen İslam düşmanı öğretmene suç duyurusu!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Hafız kızlara ‘koyun sürüleri’ diyen İslam düşmanı öğretmene suç duyurusu!

Sosyal medyada icazet törenine katılan hafız kız öğrencilerin fotoğrafının altına "koyun sürüleri" yazan öğretmen müsveddesi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) azgın öğretmen tarafından inceleme başlatırken, tepkilerin ardından hesabını kısıtlayan kişinin daha önce de İslam düşmanlığı yaptığı paylaşımlar ortaya çıktı.

Batman'da 57 kız öğrenci için gerçekleştirilen hafızlık icazet törenine ilişkin paylaşılan fotoğrafın altına sosyal medyada hakaret ve aşağılama içeren yorumlar yapılması kamuoyunda tepkiye yol açtı. Sosyal medyada "Zülbiye" ismiyle yer alan ve öğretmen olduğu iddia edilen şahısla ilgili MEB yetkililerince inceleme başlatıldı.

Kullanıcının başka paylaşımların altına da İslam düşmanı ifadeler yazdığı ortaya çıktı. Diyarbakır'da tesettüre girdiği için tören düzenlenen kız çocuklarının paylaşımına tepki gösteren şahsın, bir başka hafızlık töreni için "sömürge ve mandayı savunan tipler", ayrıca bir paylaşımın altına da "kahrolsun şeriat" yazdığı görüldü.

Olayın ardından Avukat Yunus Arı, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak ilgili şahıs hakkında suç duyurusunda bulundu. Hukuki süreci yakından takip edeceğini vurgulayan Avukat Arı, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Batman'da 57 hafız kız öğrencimizin icazet töreninde Zülbiye öğretmen diye bir kişi, paylaşımın altına onlara yönelik kabul edilemez ifadeler kullanıyor ve bu şekilde bir paylaşımda bulunuyor. Ben de İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına bu konu hakkında dini değerleri aşağılama suçu nedeniyle suç duyurusunda bulundum. Soruşturmayı sonuna kadar takip edeceğim. Bu öğretmen nedeniyle herhangi bir şekilde zarar görmüş bir öğrenci ve aile varsa benimle iletişime geçebilir."

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Yorumlar

Harun

çocuklarımızı zehirleyen bu hainler
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