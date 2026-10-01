NATO'dan 'savunma' açıklaması

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya ve Çin'in savunma sanayisi alanında hızla mesafe katettiğini belirterek, İttifak'ın da sanayi çarklarını "daha hızlı döndürmesi" gerektiğini söyledi.

Rutte, Almanya'nın Münster kentinde düzenlenen törende, Vestfalya ve Lippe Ekonomik Topluluğu'nun "küresel barışa katkı sağlamış" kişi ve kurumlara verdiği Vestfalya Barışı Uluslararası Ödülü'nü NATO adına teslim aldı.

NATO adına ödülü almaktan onur duyduğunu dile getiren Rutte, "Bunu, transatlantik ittifakımızın 3 çeyrek asırdan fazla süredir Avrupa'da barışı korumada üstlendiği hayati rolün bir takdir göstergesi olarak görüyorum." dedi.

Rutte, Avrupa'nın bugün barış içinde olmadığını, Ukrayna'da savaşın neredeyse 5 yıldır sürdüğünü, Rus füzeleri ve insansız hava araçlarının (İHA) her gün Ukraynalıları hedef aldığını, evleri yıktığını ve tedarik hatlarını kestiğini ifade etti.

Rusya'nın savaşta her ay 40 binden fazla kayıp verdiğine dikkati çeken Rutte, "Ancak bu ağır kayıplara rağmen (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, savaşı sona erdirme konusunda hiçbir isteklilik göstermiyor. Hatta tam tersine şu anda savaşı daha da şiddetlendiriyor." diye konuştu.

Rutte, Rusya'nın Avrupa genelinde hibrit saldırılarının her geçen gün arttığını, bu saldırılarla "Putin'in Avrupa'ya bedel ödetmek" istediğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Mesajım şu; sakin olun, yolunuza devam edin ve Ukrayna'yı destekleyin. Sakin olun çünkü müttefik topraklarının her karışını savunmak için güçlü bir konumdayız. Savunmamıza yatırım yapmaya devam edin, böylece halkımızı koruma kapasitemiz her geçen gün daha da güçlensin. Ukrayna'yı destekleyin. Putin, bizi sindirmek ve bölmek istiyor ancak başarısız olacak."

"Sanayi çarklarımızın daha hızlı dönmesini sağlamalıyız"

Çin'in ordusunu modernize ettiğini ve nükleer kapasitesini "şeffaflıktan uzak şekilde" genişlettiğini, Kuzey Kore'nin hem nükleer programını geliştirmeyi hem de Rusya'ya mühimmat sağlamayı sürdürdüğünü, İran'ın balistik füzelerinin NATO müttefiklerini ve ortaklarını tehdit ettiğini anlatan Rutte, "Güvenlik ortamımıza dair bu vahim tablo, barışın ne kadar kırılgan olduğunu bize hatırlatıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rutte, NATO genelinde savunma yatırımlarının arttığına dikkati çekerek, Avrupa ve Kanada'nın 2025-2026 döneminde toplamda temel savunma için 250 milyar dolardan fazla ilave yatırım yapmış olacağını söyledi.

Paranın tek başına yeterli olmadığını, eğitimli, göreve hazır askerler, son teknoloji tanklar, savaş uçakları, gemiler, İHA'lar ve silahlara ihtiyaç duyulduğunu belirten Rutte, "Hız hayati önem taşıyor. Rusya ve Çin, hızla mesafe katediyor, bu nedenle sanayi çarklarımızın daha hızlı dönmesini sağlamalıyız." dedi.

Rutte, savunma üretiminin artırılmasının savaş çığırtkanlığı anlamına gelmeyeceğini, bu adımı "halkın güvenliğini korumak, Ukraynalıların mücadelesinde güçlü kalmalarını sağlamak" için attıklarını kaydetti.