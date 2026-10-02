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Dünya Akaryakıt krizinde yeni gelişme! Trump dünyaya duyurdu: Avrupa az önce kabul etti
Dünya

Akaryakıt krizinde yeni gelişme! Trump dünyaya duyurdu: Avrupa az önce kabul etti

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Akaryakıt krizinde yeni gelişme! Trump dünyaya duyurdu: Avrupa az önce kabul etti

Açıklamalarda bulunan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, "Avrupa, stokladığı dizel yakıtın büyük bir kısmını serbest bırakmayı az önce kabul etti." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, açıklamalarda bulundu.

Trump, İran Savaşı nedeniyle baş gösteren akaryakıt krizi hakkında yeni ifadeler kullandı.

 

"Avrupa, az önce kabul etti"

Trump, "Avrupa, stokladığı dizel yakıtın büyük bir kısmını serbest bırakmayı az önce kabul etti. Süreç derhal başlayacak" dedi.

 

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