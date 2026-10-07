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Spor Av. Baş: Milli Takım’da puan sıfır averaj -9: Sorun başarısızlık değil sorumsuzluk ve yüzsüzlük!
Spor

Av. Baş: Milli Takım’da puan sıfır averaj -9: Sorun başarısızlık değil sorumsuzluk ve yüzsüzlük!

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Av. Baş: Milli Takım’da puan sıfır averaj -9: Sorun başarısızlık değil sorumsuzluk ve yüzsüzlük!

A Milli Futbol Takımı’nın Uluslar Ligi’ndeki kötü performansı tartışmaya devam ediyor. Hukukçular Birliği Vakfı Başkanı Avukat Yaşar Baş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 4 maçta 0 puan alan milli takımın performansını ve teknik direktör Vincenzo Montella’nın açıklamalarını eleştirdi.

Hukukçular Birliği Vakfı Başkanı Avukat Yaşar Baş, Uluslar Ligi’nde çıktığı 4 müsabakadan da mağlubiyetle ayrılan A Milli futbol takımını ve teknik direktör Vincenza Montella’yı eleştirdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk Milli Takımı’nın bulunduğu sıra ile uluslarası kadro değeri arasında uçurum bulunduğuna işaret eden Baş, yöneticileri ve teknik ekibi sorumluluk almamakla suçladı.

Av. Yaşar Baş paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“16 takım ile oynanan Avrupa Uluslar Ligi A Klasmanında Türkiye 0 puan ve -9 averaj ile son sırada…

Transfermarkt verilerine göre Türk Milli Takım değeri ise 16 takım arasında 9. sırada… Montella’nın bahsettiği seviye sorununun oyuncularda değil Türk Milli Takımı yöneticileri ve teknik heyetinde olduğunu gösteriyor bu rakamlar…

Tarihimizdeki en değerli milli takım ile oynuyoruz… Türk milli takımı tarihinde ilk defa bu Dünya Kupasında turnuva puan sıralaması takım değeri sıralamasının çok gerisine düştü…. Avrupa Uluslar Liginde durum iyice yerlere indi…

Şunun da altını çizeyim… Sorun sadece başarısız olmak değil… Esas sorun olanı biteni kavramaktan uzak bir futbol yönetimi ve hiçbir sorumluluğu üstlenmeyen yüzsüzlük…”

 

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