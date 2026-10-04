Bursa'da ayda 720 ton sanayi atığı ekonomiye kazandırılıyor: 38 çalışanın 12'si kadın

Bursa'nın doğusundaki sanayi kuruluşlarından çıkan kağıt, karton, plastik, naylon, tekstil, alüminyum ve metal atıkları, S.S. Yeşil Çevre Hizmet ve İşletme Kooperatifi bünyesindeki Tehlikesiz Atık Toplama-Ayırma Tesisi'nde türlerine ve özelliklerine göre ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılıyor. Günde 30, haftada 180, ayda toplam 720 ton atığın dönüştürüldüğü tesiste 12'si kadın 38 çalışan görev yapıyor.

Kooperatif, kapasite artışı için BEBKA ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Dünya Bankası hibe fonuyla yeni yatırım hazırlığı yapıyor. Genişleyen tesiste özellikle kadınlar ve gençlere yeni istihdam olanağı sağlamayı hedefliyor.

Ayrıştırılan ve yabancı maddelerden temizlenen yüksek hacimli atıklar, preslendikten sonra geri kazanım tesislerine gönderilip yeniden ham madde haline getiriliyor. Tesiste görev alan 12 kadın çalışan, özellikle tekstil ve plastik ağırlıklı atıkları renk, malzeme ve türlerine göre elle ayrıştırırken, geri dönüşüme uygun olmayan parçaları da malzemelerden titizlikle ayırıyor.

Tesiste 2 yıldır ayrıştırma personeli olarak çalışan Fırat Güneşli (38), tekstil ve plastik atıkların ayrıştırılmasında görev yaptığını anlattı. Güneşli, "İpleri plastikten ayırıyorum. Renkli ve beyaz olanları ayırıp temizliyorum. Malzemeleri mat ve şeffaf olarak ikiye ayırıyoruz. Daha sonra arkadaşlarımız bunları alıyor. Bu şekilde doğayı da koruyoruz" dedi.

Tesisin işletme sorumlusu, çevre mühendisi Deniz Gültekin (32) ise fabrikalardan alınan atıkların ayrıştırıldıktan sonra geri kazanım tesislerine gönderildiğini, karton ve naylon gibi hacimli atıkların preslenmeden önce içlerindeki yabancı maddelerden arındırıldığını aktardı. Karton atıklarının kağıt fabrikalarına gönderilip iç piyasaya yeniden kağıt olarak döndüğünü dile getiren Gültekin, "Yeniden orijinal ham madde kullanmak yerine geri dönüştürülmüş malzemenin tercih edilmesini çok önemli ve gerekli görüyorum" ifadesini kullandı.

Kooperatif 1998'de atık su arıtmak için kuruldu

Yeşil Çevre Hizmet ve İşletme Kooperatifi, kentin doğusundaki sanayi kuruluşları ile Kestel ve Gürsu ilçelerindeki evsel ve endüstriyel atık suların ortak sistem içerisinde arıtılması amacıyla 1998 yılında Bursa Valiliği öncülüğünde kuruldu. 2006'da günlük 52 bin 500 metreküp kapasiteyle atık su arıtmaya başlayan kooperatifin mevcut arıtma kapasitesi 100 bin metreküpe, altyapı kapasitesi ise günlük 150 bin metreküpe ulaştı.

Uludağ, Kestel ve Barakfakih organize sanayi bölgeleri ile İsabey bölgesindeki sanayi kuruluşlarına hizmet veren kooperatife, kamu kurumları dışında 450'nin üzerinde sanayi kuruluşu ortak. Bölgedeki atık sular, yaklaşık 27 kilometrelik ana kolektör hattıyla tesise taşınıyor. Çevre danışmanlığı ve akredite laboratuvar hizmetleri de veren kooperatif, Tehlikesiz Atık Toplama-Ayırma Tesisi'ni yaklaşık 3 yıl önce faaliyete geçirdi.

Dünya Bankası hibesi için sözleşmeler imzalandı

Kooperatif Genel Müdürü Mehmet Aydın, geri dönüşüm tesisinin artan iş hacmi nedeniyle büyütüleceğini, yeni yatırım kapsamında kadın ve genç istihdamına ağırlık vereceklerini söyledi. Geri dönüşüm hizmetini yaklaşık 95 ortağa ulaştırmaya çalıştıklarını belirten Aydın, "Mevcut tesisimizin ilerleyen dönemde yetersiz kalabileceğini öngörerek BEBKA aracılığıyla Dünya Bankası hibe fonundan yararlanmak amacıyla proje hazırladık. Projemiz kabul edildi ve sözleşmeler imzalandı" dedi.

Aydın, yeni yatırım kapsamında tesise pres, konveyör ve kırma makineleri başta olmak üzere yeni ekipmanların ekleneceğini söyledi. "Özellikle kadınlar ve gençler için yeni bir istihdam alanı açıyoruz" diyen Aydın, mevcut arıtma tesisinde de kadın çalışanların bulunduğunu, yeni projeyle daha yüksek kapasiteyle hizmet vermeye devam edeceklerini anlattı.

Günde 40 bin metreküp atık su yeniden kullanılacak

Kooperatifin bir diğer projesi, günlük 40 bin metreküp kapasiteli Atık Su Geri Kazanım Projesi. Aydın, ileri arıtma teknolojileriyle yeniden kullanılabilir hale getirilecek suyun sanayi kuruluşlarına gönderileceğini, özellikle tekstil sektöründeki işletmelerin geri kazanılmış suyu kullanmasının yer altı su kaynaklarından çekilen su miktarını azaltacağını ifade etti. Projenin aynı zamanda bölgedeki tarımsal su kaynaklarının korunmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Aydın, "40 bin metreküp suyu geri kazanıp ortaklarımıza göndereceğiz. Sanayicimiz, özellikle tekstil sektörü, bu suyu kullanacak. Böylece yer altından daha az su çekilecek ve yer altı su kaynaklarımızın korunmasına katkı sağlanacak. Bunun tarımla uğraşan bölge halkına da olumlu etkisi olacak" dedi.

Kooperatif, çevre mühendisliği öğrencilerine staj imkanı sağlıyor; ortaokul ve lise öğrencilerini tesiste ağırlayarak geri dönüşüm ve çevre konusunda bilgilendiriyor. Aydın, sıfır atık ve depozito sistemlerine ilişkin çalışmalar da yürüttüklerini kaydetti.