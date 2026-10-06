Bu yöntemi keşfet: Bunları yoğurt mayalarken siz de yapın sağlığı destekleyecek! Alınan önlemler kurtaracak

Yoğurdunuzun fırından veya tencereden "taş gibi" çıkmasını istiyorsanız, dikkat etmeniz gereken altın kuralları ve ideal dereceyi sizler için derledik. Alınan önlemler ile kurtar. Altın Derece: 42°C - 45°C Yoğurt bakterilerinin en aktif çalıştığı ve sütü ideal kıvama getirdiği sıcaklık aralığı tam olarak 42 ile 45 derece arasıdır. Evde kendi yoğurdunuzu mayalamak, koruyucu katkı maddelerinden uzak, canlı probiyotiklerle dolu en doğal sağlık deposuna ulaşmanın en etkili yoludur. Düzenli olarak ev yoğurdu tüketmek başta bağırsak florası ve sindirim sistemi olmak üzere tüm vücut sağlığınızı doğrudan destekler. Çok Sıcak Olursa: Süt bu sıcaklığın üzerindeyse (48°C ve üzeri), yoğurt mayasındaki faydalı bakteriler ölür ve sütünüz tutmaz, çürür ya da aşırı ekşi olur. Çok Soğuk Olursa: Süt 40°C'nin altına düştüğünde ise bakteriler uykuda kalır; yoğurt mayalanmaz ve süt cıvık, sulu bir kıvamda kalır.