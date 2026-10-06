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Bu yöntemi keşfet: Bunları yoğurt mayalarken siz de yapın sağlığı destekleyecek! Alınan önlemler kurtaracak

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Bu yöntemi keşfet: Bunları yoğurt mayalarken siz de yapın sağlığı destekleyecek! Alınan önlemler kurtaracak

Evde tam kıvamında, sulanmayan ve kaşık kaşık yediren bir yoğurt yapmak sanıldığı kadar zor değil. Taş gibi bir yoğurt elde etmek için işte ev yapımı, kıvamı asla şaşmayan yoğurt mayalama yöntemi. Yoğurt sağlığınızı doğrudan destekler.

#1
Foto - Bu yöntemi keşfet: Bunları yoğurt mayalarken siz de yapın sağlığı destekleyecek! Alınan önlemler kurtaracak

Geleneksel mutfağımızın vazgeçilmezi olan ev yapımı yoğurt, hem şifası hem de lezzetiyle sofraların başköşesinde yer alıyor. Ancak pek çok kişi evde yoğurt yaparken sulanması, tutmaması ya da ekşi olması sorunundan şikâyet ediyor. "Ne yaptıysam kıvamını tutturamıyorum" diyenler için ustaların asırlık sırrı ortaya çıktı: Doğru süt sıcaklığı ve doğru mayalama tekniği!

#2
Foto - Bu yöntemi keşfet: Bunları yoğurt mayalarken siz de yapın sağlığı destekleyecek! Alınan önlemler kurtaracak

Yoğurdunuzun fırından veya tencereden "taş gibi" çıkmasını istiyorsanız, dikkat etmeniz gereken altın kuralları ve ideal dereceyi sizler için derledik. Alınan önlemler ile kurtar. Altın Derece: 42°C - 45°C Yoğurt bakterilerinin en aktif çalıştığı ve sütü ideal kıvama getirdiği sıcaklık aralığı tam olarak 42 ile 45 derece arasıdır. Evde kendi yoğurdunuzu mayalamak, koruyucu katkı maddelerinden uzak, canlı probiyotiklerle dolu en doğal sağlık deposuna ulaşmanın en etkili yoludur. Düzenli olarak ev yoğurdu tüketmek başta bağırsak florası ve sindirim sistemi olmak üzere tüm vücut sağlığınızı doğrudan destekler. Çok Sıcak Olursa: Süt bu sıcaklığın üzerindeyse (48°C ve üzeri), yoğurt mayasındaki faydalı bakteriler ölür ve sütünüz tutmaz, çürür ya da aşırı ekşi olur. Çok Soğuk Olursa: Süt 40°C'nin altına düştüğünde ise bakteriler uykuda kalır; yoğurt mayalanmaz ve süt cıvık, sulu bir kıvamda kalır.

#3
Foto - Bu yöntemi keşfet: Bunları yoğurt mayalarken siz de yapın sağlığı destekleyecek! Alınan önlemler kurtaracak

TERMOMETRENİZ YOKSA "SERÇE PARMAK" TESTİ Parmağınızı sütün içine batırıp 7-8 saniye boyunca içinizden sayın. Parmağınız sıcaklığa dayanabiliyor ama hafif bir ısı hissediyorsa, süt ideal mayalama sıcaklığına gelmiş demektir. TAŞ GİBİ YOĞURDUN 4 KRİTİK PÜF NOKTASI 1. Sütü İyice Havalandırarak Kaynatın Sütünüzü kaynatırken kepçe yardımıyla yukarıdan aşağıya doğru savurarak karıştırın. Bu işlem, sütün içindeki fazla suyun buharlaşmasını sağlar. Su ne kadar az olursa, yoğurdunuz o kadar yoğun ve katı olacaktır 2. Mayayı Hazırlayın (Oda Sıcaklığı Şart) Buzdolabından çıkardığınız soğuk mayayı doğrudan sıcak süte eklemeyin. Mayalayacağınız yoğurttan 1-2 yemek kaşığı alıp oda sıcaklığına getirin. Ardından ılık sütten birkaç kaşık ekleyerek mayayı pürüzsüz hale gelene kadar çırpın. 3. Kabınızı Doğru Seçin Isıyı eşit dağıtan ve nemi dışarı atan toprak güveçler veya cam kavanozlar, taş gibi yoğurt yapmak için en ideal kaplardır. Metal tencereler ısıyı çabuk kaybettiği için kıvamın sulu kalmasına neden olabilir. 4. Terlemeyi Önleyin (Kapağı Hemen Kapatmayın) Mayalama işlemini yaptıktan sonra kabın üzerini hemen sıkıca kapatmayın. Yoğurdun üzerini önce temiz bir mutfak bezi veya kağıt havluyla, ardından bir süzgeç veya kapakla örtün. Oluşan buharın sütün içine damlaması engellendiğinde yoğurt sulanmaz.

#4
Foto - Bu yöntemi keşfet: Bunları yoğurt mayalarken siz de yapın sağlığı destekleyecek! Alınan önlemler kurtaracak

MAYALANDIKTAN SONRA NE YAPILMALI? Yoğurdunuzu sarıp sarmaladıktan sonra oda sıcaklığında 4 ile 6 saat arasında dinlenmeye bırakın. Süre dolduğunda üzerini açın ve hiç kaşık vurmadan doğrudan buzdolabına kaldırın. Buzdolabında en az 24 saat dinlenen yoğurt, tamamen sertleşecek ve ideal kıvamına

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