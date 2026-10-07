ÖSYM duyurdu: ALES başvuruları başladı!
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2026-ALES/3) başvuruları başladı.
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 29 Kasım'da uygulanacak sınava başvurular 15 Ekim'e kadar sürecek.
Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.