  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Epstein skandalında kan donduran video! İşte kız çocukların yaşadığı o vahşet Dakikalar kala temizliğe başladı! Cemil Tugay’dan AK Parti öncesi dikkat çeken hamleler! Cemil Tugay AK Parti’ye katıldı! Rozeti Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı Yolsuzlukta kimseye ayrım yok: Kayyım yönetimindeki belediyeye rüşvet operasyonu! Başkan Erdoğan açıkladı: Bekir Bozdağ’ın yerine gelen isim belli oldu Skandal iddialar saatler içinde kaldırıldı! Birileri kardeşliğimize fitne mi sokuyor! Aksa Tufanı dünyayı kasıp kavurmuştu! İşgalcilerin perişan olduğu o tarihi gün: Üzerinden tam 3 yıl geçti Türkiye’nin ilk astronotu Gezeravcı! Türkiye uzaydaki gücünü artırıyor Son kullanma tarihinin üzerinden 1 yıl geçmiş! Okul kantininde mide bulandıran görüntüler İşlemlerde yasal sınırın 2-3 katı para talep edilmiş… Milyonlarca liralık rüşvet ‘Çeşme’si!
Gündem ÖSYM duyurdu: ALES başvuruları başladı!
Gündem

ÖSYM duyurdu: ALES başvuruları başladı!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
ÖSYM duyurdu: ALES başvuruları başladı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2026-ALES/3) başvuruları başladı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 29 Kasım'da uygulanacak sınava başvurular 15 Ekim'e kadar sürecek.

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.

ÖSYM duyurdu: Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
ÖSYM duyurdu: Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı

Eğitim

ÖSYM duyurdu: Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı

ÖSYM duyurdu: Özel Yetenek Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı
ÖSYM duyurdu: Özel Yetenek Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı

Eğitim

ÖSYM duyurdu: Özel Yetenek Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23