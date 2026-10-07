  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “AK Parti Milletvekilleri ile Yasama Yılı Açılış Toplantısı”nda önemli açıklamalar SPK yalanladı, Selvi çıldırdı! SPK hesap sorma değil hesap verme makamında AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Fon için komisyona gerek yok, olay yargıda Belediye köstebeği savcı çıktı Fon soruşturmasında sıcak gelişme: 20 milyarla kaçtığı söylenen isimden haber var! Gezi ihaneti sırasında ‘Güzel günler göreceğiz’ paylaşımları... ‘Bilirkişi’ böyle diyorsa vay memleketin haline! Bakan Ersoy: Dünya turizm modelimizi örnek alıyor! Türkiye turizmde 11 basamak sıçradı Aydınlık’ın Said Nursi manşetine sert tepki! FETÖ'cü hainleri sevindiren manşet! YP’li Çeşme Belediyesi’nde 11 kişinin gözaltına alındığı operasyonda şok detaylar ortaya çıktı! Belediye evraklarını yakarken suçüstü İmamoğlu ve Özel’in siyasi yasaklı duruma düşmesi an meselesi! 'Ahmak' Ekrem'i 'Butlan' Özgür'ü götürecek!
Eğitim ÖSYM duyurdu: Özel Yetenek Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı
Eğitim

ÖSYM duyurdu: Özel Yetenek Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
ÖSYM duyurdu: Özel Yetenek Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), üniversitelerin özel yetenek sınavı kapsamında spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi amacıyla düzenlenen 2026 Özel Yetenek Sınavı (2026-ÖZYES) yerleştirme sonuçları açıklandı. Kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili yükseköğretim kurumu tarafından 12-16 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

ÖSYM'nin internet adresindeki duyuruya göre, yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavı kapsamında öğrenci alan spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleştirilebilmeleri amacıyla merkezi olarak yapılan 2026-ÖZYES'in değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

Yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili yükseköğretim kurumu tarafından 12-16 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

Adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye kayıt süresi içinde başvurmaları gerekiyor.

ÖSYM’den KPSS kararı! Yüzlerce kişiye yeniden sınav fırsatı
ÖSYM’den KPSS kararı! Yüzlerce kişiye yeniden sınav fırsatı

Gündem

ÖSYM’den KPSS kararı! Yüzlerce kişiye yeniden sınav fırsatı

ÖSYM duyurdu: Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
ÖSYM duyurdu: Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı

Eğitim

ÖSYM duyurdu: Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23