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Yaşam Eskişehir sis denizine gömüldü! Şehrin silüeti gözden kayboldu
Yaşam

Eskişehir sis denizine gömüldü! Şehrin silüeti gözden kayboldu

Yeniakit Publisher
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Eskişehir’de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis özellikle yüksek kesimlerde görüş mesafesini ciddi şekilde düşürdü.

Eskişehir sabah saatlerinde yoğun sisle güne başladı. Özellikle yüksek kesimler olan Odunpazarı ilçesine bağlı Çankaya ve Erenköy mahallelerinde sabah saatlerinde yoğunlaşan sis tabakası nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte büyük güçlük çekti. Görüş mesafesinin oldukça azalması üzerine araç sürücüleri hızlarını düşürerek trafikte ilerlemek zorunda kaldı. Trafik akışının kontrollü sağlandığı noktalarda olumsuzluk yaşanmaması adına sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarılırken, sabah işe ve okula gitmek üzere yola çıkan vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

 

Öte yandan, Eskişehir'in yüksek kesimlerini etkisi altına alan bu yoğun sis manzarası, havadan dron ile görüntülendi. Çekilen hava görüntülerinde kentin üzerini kaplayan sis bulutu adeta bir deniz oluştururken, şehrin silüeti sis arasında kayboldu.

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