SİLİFKE 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2025/32 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın Giderilmesi Davası Sonucuaşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/32 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin İli, Silifke İlçesi, Hüseyinler Mahallesi Bağlıçukur Mevkii 107 ada 459 Parsel sayılı 15.080,00 m2 yüzölçümlü, tapuda Susuz Tarla vasıflı taşınmazdır. Keşif esnasında taşınmazın bir kısmında sebze tarımı yapıldığı ve damla sulama ile sulandığı, bir kısmının boş olduğu, bir kısmının da tarım yapılmayan taşlık çalılık (makilik) alanlarla kaplı olduğu görülmüştür. Bulunmaktadır. Taşınmaziçerisinde bir adet yapı ve üç adet havuz bulunmaktadır.

İmar Durumu:Parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının bulunmadığı, ve 'Köy Yerleşik AlanSınırı' dışında yer aldığı 1/100000Ölçekli Mersin Çevre Düzeni Planı Plan hükümlerinetabi olduğu belirtilmiştir.

Kıymeti : 8.182.279,60 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 11:37

Bitiş Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 11:37 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 11:37

Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2026 - 11:37

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin İli, Silifke İlçesi, Hüseyinler Mahallesi Bağlıçukur Mevkii 107 ada 431 Parsel sayılı 8.860,00 m2 yüzölçümlü, tapuda Susuz Tarla vasıflı taşınmazdır.

İmar Durumu: Parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının bulunmadığı, ve 'Köy Yerleşik Alan Sınırı' dışında yer aldığı 1/100000Ölçekli Mersin Çevre Düzeni Planı Plan hükümlerine tabi olduğu belirtilmiştir.

Kıymeti : 1.329.000,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 10:37

Bitiş Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 10:37 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 10:37

Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2026 - 10:37

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin İli, Silifke İlçesi, Hüseyinler Mahallesi Bağlıçukur Mevkii 107 ada 476 Parsel sayılı 2.267,00 m2 yüzölçümlü, tapuda Susuz Tarla vasıflı taşınmazdır.

İmar Durumu: Parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının bulunmadığı, ve 'Köy Yerleşik AlanSınırı' dışında yer aldığı 1/100000 Ölçekli Mersin Çevre Düzeni Planı Plan hükümlerinetabi olduğu belirtilmiştir.

Kıymeti : 1.309.958,40 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/11/2026 - 11:23

Bitiş Tarih ve Saati : 25/11/2026 - 11:23 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/12/2026 - 11:23

Bitiş Tarih ve Saati : 25/12/2026 - 11:23

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin İli, Silifke İlçesi, Hüseyinler Mahallesi Bağlıçukur Mevkii 107 ada 477 Parsel sayılı 17.420,00 m2 yüzölçümlü, tapuda Susuz Tarla vasıflı taşınmazdır.

İmar Durumu:Parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının bulunmadığı, ve taşınmazın kısmen 'Köy Yerleşik AlanSınırı' içerisinde kısmen de dışında yer aldığı, Köy yerleşik Alan Sınırları dışında yer alan kısımların 1/100000Ölçekli Mersin Çevre Düzeni Planı Plan hükümlerinetabi olduğu belirtilmiştir.

Kıymeti : 10.779.239,60 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 13:43

Bitiş Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 13:43 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 13:43

Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2026 - 13:43

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin İli, Silifke İlçesi, Hüseyinler Mahallesi Köyiçi Mevkii 107 ada 495 Parsel sayılı 5.100,00 m2 yüzölçümlü, tapuda Susuz Tarla vasıflı taşınmazdır. Keşif esnasında taşınmaz içerisindedeğişik yaşlarda harnup ve zeytin ağaçlarının bulunduğubir kısmının boş bir kısmının da taşlık çalılık olduğugörülmüştür.

İmar Durumu: -Parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının bulunmadığı, ve taşınmazınkısmen 'Köy Yerleşik AlanSınırı' içerisinde kısmendedışında yer aldığı, Köy Yerleşik Alan Sınırı dışında yer alan kısımların 1/100000 Ölçekli Mersin Çevre Düzeni Planı Plan hükümlerine tabi olduğu belirtilmiştir.

Kıymeti : 2.193.000,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 14:44

Bitiş Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 14:44 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 14:44

Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2026 - 14:44

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Basın No: ILN02564864