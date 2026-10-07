Evinde uzatma kablosu kullananlar dikkat! Bu 3 cihazı takmak felakete davetiye çıkarıyor

BU 3 CİHAZI UZATMA KABLOSUNA BAĞLAMAYIN Uzatma kablosu kullanılırken özellikle yüksek güç çeken cihazlara karşı dikkatli olunması gerekiyor. Çaydanlık, elektrikli ısıtıcı ve ekmek kızartma makinesi, yüksek enerji tüketimleri nedeniyle uzatma kablosuna bağlanması tavsiye edilmeyen cihazlar arasında yer alıyor. Bu ürünlerin yüksek watt değerleri, uzatma kablosunun taşıyabileceği yükün aşılmasına ve kabloda aşırı ısınma meydana gelmesine neden olabilir. Çaydanlıklar yaklaşık 3.000 watt, elektrikli ısıtıcılar 3.000 watt ve üzeri, ekmek kızartma makineleri ise çoğunlukla 800 ila 1.500 watt arasında güç tüketiyor. Yüksek elektrik çeken cihazlarda kapasitesi yetersiz bir uzatma kablosunun tercih edilmesi, kablonun aşırı ısınmasına yol açabiliyor. Oluşan yüksek sıcaklık, kablonun dışındaki plastik yalıtımın zarar görmesine ve erimesine neden olurken, yakınındaki yanıcı materyallerin de alev alma riskini artırabiliyor.