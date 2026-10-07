Panathinaikos-Fenerbahçe Tarfin maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de yakaladığı galibiyet serisini Yunanistan deplasmanında sürdürmek için parkeye çıkacak. Sarı-lacivertliler, güçlü rakibi karşısında alacağı sonuçla üst sıralardaki yerini korumayı hedefliyor. Maç öncesinde yayın programı, başlama saati ve iki ekibin son durumu da belli oldu.

PANATHINAIKOS-FENERBAHÇE TARFIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague'in 4. haftasında oynanacak Panathinaikos-Fenerbahçe Tarfin maçı 8 Ekim Perşembe günü saat 21.15'te başlayacak. Mücadele, Atina'daki Telekom Center Athens'ta oynanacak.

Sarı-lacivertliler, Yunanistan deplasmanından galibiyetle dönerek Avrupa'daki kayıpsız başlangıcını devam ettirmeye çalışacak.

PANATHINAIKOS-FENERBAHÇE TARFIN MAÇI HANGİ KANALDA?

Panathinaikos ile Fenerbahçe Tarfin arasındaki EuroLeague mücadelesi S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Yayın saat 21.15'te başlayacak.

FENERBAHÇE TARFIN EUROLEAGUE'DE 3'TE 3 YAPTI

Fenerbahçe Tarfin, yeni EuroLeague sezonuna üç galibiyetle başladı. Sarı-lacivertliler ilk haftada Virtus Bologna'yı 78-68, ardından Bayern Münih'i 100-76 mağlup etti.

Üçüncü haftada Dubai Basketball'u ağırlayan Fenerbahçe, parkeden 76-66 üstün ayrılarak serisini sürdürdü.

PANATHINAIKOS DA KAYIPSIZ BAŞLADI

Panathinaikos da ilk üç EuroLeague karşılaşmasında yenilgi yaşamadı. Yunanistan temsilcisi Paris Basketball'u 91-72, ASVEL'i 102-79, Maccabi Tel Aviv'i ise 90-67 mağlup etti.

İki ekibin de 3'te 3 ile Atina'daki randevuya çıkacak olması, dördüncü haftanın dikkat çeken eşleşmelerinden birini ortaya çıkarıyor.

EUROLEAGUE PUAN DURUMU

Panathinaikos: 3 maç, 3 galibiyet, 0 mağlubiyet

Fenerbahçe Tarfin: 3 maç, 3 galibiyet, 0 mağlubiyet

Valencia Basket: 3 maç, 3 galibiyet, 0 mağlubiyet

Partizan: 3 maç, 3 galibiyet, 0 mağlubiyet

Olympiacos: 3 maç, 2 galibiyet, 1 mağlubiyet

Barcelona: 3 maç, 2 galibiyet, 1 mağlubiyet