Netanyahu'ya ceza kesildi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Terör devleti İsrail'in eli kanlı sözde Başbakanı Netanyahu, askerleri seçim propagandası amacıyla kullandığı için para cezasına çarptırıldı.
İsrail ordu radyosunda yer alan haberde, Başbakan Netanyahu'nun ordu mensubu askerlerin önünde konuşma yaptığı görüntülerin çekilmesinin ardından İsrail Merkez Seçim Komitesi'nin konuyu değerlendirdiği belirtildi.
Komitenin Netanyahu’nun söz konusu görüntüleri seçim propagandası amacıyla kullanmasını seçimleri düzenleyen kurallara aykırı bulduğu ve Netanyahu'ya 29 bin şekel (yaklaşık 9 bin dolar) para cezası verdiği ifade edildi.
İsrail'de 120 sandalyeli meclisin üyelerini belirlemek için genel seçimlerin 27 Ekim'de yapılması planlanıyor.
Seçimlerde Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi’nin başını çektiği koalisyon partileri ile muhalefet partileri yarışıyor.
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