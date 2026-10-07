Konya'da feci kaza: 23 yaşındaki motosikletli kurye hayatını kaybetti!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Konya'nın Akşehir ilçesinde iki otomobil ve bir motosikletin karıştığı kazada ağır yaralanan 23 yaşındaki motosikletli kurye, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kileci Mahallesi Eski Hastane Caddesi'nde seyir halinde olan Hasan Demir (23) idaresindeki 42 BGK 993 plakalı motosiklet, önünde ilerleyen 03 UC 282 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrularak kontrolden çıkan motosiklet, karşı yönden gelen 42 GAT 89 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Demir, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Akşehir Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.