Akit Medya dev bir etkinliğe daha imza atıyor: Ekonominin nabzı bu zirvede atacak!

Türkiye’nin büyüme hedeflerinin, enflasyon politikalarının, mali ve yapısal reformların masaya yatırılacağı ‘Ekonomide Milli Vizyon Zirvesi, 8 Ekim Perşembe günü İstanbul Finans Merkezi’nde (İFM) gerçekleşecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Akit Medya Grubu öncülüğünde düzenlenecek zirvede fiyat istikrarı için atılan adımlar, küresel ekonomik dönüşüm, hem iç hem dış şoklara karşı daha dayanıklı bir ekonomi inşa etmek için yapılan hamleler ele alınacak.

Zirvede, Bakan Mehmet Şimşek tarafından 2026 yılının değerlendirmesi yapılacak, ekonominin dünü ve bugünü hakkında bilgi verilecek, geleceğe yönelik perspektif çizilecek. Türkiye’nin üç yıllık yol haritasını ortaya koyan Orta Vadeli Program’ın da ele alınacağı zirvede , jeopolitik riskler ve finansal piyasaların seyri kapsamlı şekilde masaya yatırılacak.

FIRSATLAR VE İŞBİRLİKLERİ MASAYA YATIRILACAK

Ekonomi ve finans dünyasından önemli isimleri buluşturacak zirvede ayrıca sürdürülebilir ekonomi yönetimi, yeni fırsatlar, riskler ve sektörler arası iş birliği imkanları değerlendirilecek.

Zirvede, değişen küresel ekonomik koşullar karşısında Türkiye’nin önündeki fırsat ve risklere ilişkin farklı değerlendirmeler paylaşılacak.

Yoğun katılıma sahne olması beklenen ‘Ekonomide Milli Vizyon Zirvesi’nde söz alacak olan Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu da, üretim ve yatırım temelli büyümenin önemini vurgulayacak.