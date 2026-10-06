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Spor Fenerbahçeliler Fenerium'a akın etti! Sambacı eldiven Ederson taraftarla kucaklaştı
Spor

Fenerbahçeliler Fenerium'a akın etti! Sambacı eldiven Ederson taraftarla kucaklaştı

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Fenerbahçeliler Fenerium'a akın etti! Sambacı eldiven Ederson taraftarla kucaklaştı

Fenerbahçe'nin kalesini koruyan Brezilyalı file bekçisi Ederson, sarı-lacivertli renklere gönül veren coşkulu taraftarlarla özel bir imza gününde bir araya geldi.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı file bekçisi Ederson, sarı-lacivertli taraftarlarla buluştu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Ederson, Chobani Stadı'nda bulunan Fenerium Maraton mağazasındaki organizasyonda taraftarlara imza dağıttı.

Brezilyalı kaleci, sarı-lacivertlilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte 2026-2027 sezonu formalarını ve lisanslı ürünleri imzalayıp taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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