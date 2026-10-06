Fenerbahçeliler Fenerium'a akın etti! Sambacı eldiven Ederson taraftarla kucaklaştı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Fenerbahçe'nin kalesini koruyan Brezilyalı file bekçisi Ederson, sarı-lacivertli renklere gönül veren coşkulu taraftarlarla özel bir imza gününde bir araya geldi.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı file bekçisi Ederson, sarı-lacivertli taraftarlarla buluştu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Ederson, Chobani Stadı'nda bulunan Fenerium Maraton mağazasındaki organizasyonda taraftarlara imza dağıttı.
Brezilyalı kaleci, sarı-lacivertlilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte 2026-2027 sezonu formalarını ve lisanslı ürünleri imzalayıp taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.