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Gündem Belediye Meclisi'nde ‘satılık’ kavgası: CHP'li meclis üyeleri birbirine girdi! Kadın üyeyi yumruklamaya çalıştı
Gündem

Belediye Meclisi'nde ‘satılık’ kavgası: CHP'li meclis üyeleri birbirine girdi! Kadın üyeyi yumruklamaya çalıştı

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Belediye Meclisi'nde ‘satılık’ kavgası: CHP'li meclis üyeleri birbirine girdi! Kadın üyeyi yumruklamaya çalıştı

Adana'nın Yüreğir Belediye Meclisi'ndeki ekim ayı oturumunda CHP'li meclis üyeleri Ertan Sümer ile Zeycan Kılıçarslan arasında kavga çıktı. Meclis salonunda başlayan tartışma koridorda kavgaya dönüştü. Sümer, kadın meclis üyesi Kılıçarslan'ın üzerine yürüyerek yumruk atmaya kalktı.

Yüreğir Belediye Meclisi'nin ekim ayı toplantısında CHP'li meclis üyeleri Ertan Sümer ile Zeycan Kılıçarslan arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışma sırasında tarafların birbirlerine "satılıksın" şeklinde karşılıklı sözleri kısa sürede meclis koridorunda kavgaya dönüştü.

İddiaya göre Ertan Sümer, Zeycan Kılıçarslan'ın üzerine yürüyerek yumruk atmaya kalktı. Araya giren diğer meclis üyeleri ve çevredekilerin müdahalesiyle taraflar ayrılırken, olayın fiziki kavgaya dönüşmesi engellendi.

Meclis toplantısında yaşanan tartışma oturuma damga vururken, CHP'li iki meclis üyesi arasında yaşanan gerilimin ardından konuyla ilgili parti yönetiminin nasıl bir tutum sergileyeceği merak konusu oldu.

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